Артист из РФ Александр Михайлов, недавно участвовавший в концерте во временно оккупированном городе Луганск вместе с опальной певицей, бывшей украинкой Таисией Повалий, рассказал очередную пропагандистскую ложь о том, как плохо жилось маме певицы в украинской столице.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Как информирует российское пропагандистское медиа Стархит , Таисия Повалий вроде бы не говорила о политике и не была участницей так называемых патриотически-пропагандистских мероприятий, потому что "боялась", ведь ее мать жила в то время в Киеве.

"Сейчас Таисия успокоилась, потому что маму перевезла в Москву. А был период, когда очень страдала. Бандеровцы даже стреляли в окна ее квартиры. И каково было состояние мамы? Это очень тяжело... поэтому она молчала", — объясняет поступок безумный коллеги артист

Он еще добавил, что предательница Таисия Повалий "не забыла родные корни". Как он утверждает, с немногими друзьями она поддерживает связи.

"Таисия переживает за свой украинский народ. Там много порядочных людей — кому-то даже я тайно звоню, кого-то потерял..." — завершил свой бред Александр Михайлов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Повалий на концерте назвала Украину "бездушной" и призналась в любви Кремлю. Бывшая исполнительница Украины Таисия Повалий часто удивляла зрителей, создавая яркий образ, а еще голос — волшебный тембр помог стать любимицей зала. Умение вызывать у зрителей эмоции певица бережет, но сейчас такие эмоции негативны.

Опальная артистка теперь в числе знаменитостей, выехавших в страну-агрессорку с началом военного вторжения. Там Повалий стала пропутинской пропагандисткой, всегда находящей возможность унизить свою родину, где она стала знаменитостью.

