«Беременна?»: Владимир Остапчук с женой заинтриговали сеть (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно со своей женой Кристиной Горняк вернулся с отдыха на Мальдивских островах, заинтриговал сеть "беременным" фото.
Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram шоумен опубликовал снимок, на котором его возлюбленная стоит в белом купальнике, а он опустился на одно колено и целует ее заметно округлившийся животик.
Фолловеры знаменитости пришли в недоумение, одни считают, что новая супруга украинского телеведущего действительно в положении и принялись поздравлять его с будущим пополнением: "Класс, хороших людей должно быть много", "Поздравляю, Вова", "Поздравляю вас", "Ура, поздравляю".
Другие же убежденно говорят, что Остапчук просто пошутил: "Мастер сенсаций", "Отдых — это всегда легкое желудочное обеременение", "Блин, а я уже повелась", "Жестко вы нас подловили".
Спустя несколько часов Кристина Горняк под этой публикацией написала: "Этот пост все дочитают до конца" и оставила смеющийся смайлик.
А телеведущий подогрел слухи еще одной фотографией, на которой запечатлен округлившийся животик Кристины, подписав ее "Good night".
Отметим, что во время отдыха на Мальдивах жена Остапчука открыто в своих Instagram Stories говорила о том, что балует себя шампанским и вкусными коктейлями.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время отдыха на Мальдивских островах о своей беременности заявила жена "Холостяка-9" Даша Квиткова. Она опубликовала фотографию с округлившимся животом, который целовал Никита Добрынин. Как оказалось, в тот момент Даша была уже на пятом месяце.
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