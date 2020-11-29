Беременную Эмили Ратаковски раскритиковали из-за фото в машине

В конце октября стало известно, что популярная модель Эмили Ратаковски впервые станет мамой. Знаменитость вовсю делится с подписчиками своими новыми фотографиями, делая акцент на своем округлившемся животике.

Эмили Ратаковски

На своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в машине в белой футболке, открыв зону декольте, и расстегнутых джинсах. Ратаковски сидит на сиденье возле водителя, пристегнута ремнями безопасности, а на ее руку облокотился домашний любимец Коломбо.

"Животик и мой первый ребенок — Коломбо (он уснул в таком положении)", — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.

Пользователи сети бурно отреагировали на ее новый кадр. Одни подчеркнули, что Эмили просто "сияет" от счастья, а другие — раскритиковали ее внешний вид и обратили внимание на то, что она неправильно расположила ремень безопасности. "Пристегните ремень безопасности под животом", "Не натягивай так пояс", "Что хорошего в том, чтобы каждый раз показывать живот? остановись, пожалуйста", "Что случилось с твоими губами?", "Ремень в неправильном положении, девочка!", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что беременная Эмили Ратаковски удивила поклонников откровенным образом.

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