kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.11.2020

BTC/USD

18071.92

ETH/USD

553.82

LTC/USD

75.40

НБУ 29.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Беременную Эмили Ратаковски раскритиковали из-за фото в машине
commentss НОВОСТИ Все новости

Беременную Эмили Ратаковски раскритиковали из-за фото в машине

Пользователи предупредили Эмили насчет ремня безопасности

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце октября стало известно, что популярная модель Эмили Ратаковски впервые станет мамой. Знаменитость вовсю делится с подписчиками своими новыми фотографиями, делая акцент на своем округлившемся животике.

Беременную Эмили Ратаковски раскритиковали из-за фото в машине

Эмили Ратаковски

На своем аккаунте в Instagram звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в машине в белой футболке, открыв зону декольте, и расстегнутых джинсах. Ратаковски сидит на сиденье возле водителя, пристегнута ремнями безопасности, а на ее руку облокотился домашний любимец Коломбо.

"Животик и мой первый ребенок — Коломбо (он уснул в таком положении)", — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.

Пользователи сети бурно отреагировали на ее новый кадр. Одни подчеркнули, что Эмили просто "сияет" от счастья, а другие — раскритиковали ее внешний вид и обратили внимание на то, что она неправильно расположила ремень безопасности. "Пристегните ремень безопасности под животом", "Не натягивай так пояс", "Что хорошего в том, чтобы каждый раз показывать живот? остановись, пожалуйста", "Что случилось с твоими губами?", "Ремень в неправильном положении, девочка!", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что беременная Эмили Ратаковски удивила поклонников откровенным образом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ