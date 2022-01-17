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Без макияжа и в полотенце: Энистон показала, как выглядит дома (ФОТО)

Популярная актриса Дженнифер Энистон поделилась фотографиями, на которых позирует в одном полотенце и без макияжа

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Голливудская красотка, звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон не боится показать естественную красоту, поэтому спокойно публикует в сети фотографии без макияжа. На днях в своем Instagram она продемонстрировала кадры, сделанные после душа.

Без макияжа и в полотенце: Энистон показала, как выглядит дома (ФОТО)

Дженнифер Энистон / Фото: Vostock Photo

52-летняя знаменитость порадовала свою многомиллионную аудиторию новыми фотографиями, на которых позирует в одном белоснежном полотенце и без грамма косметики, намекнув, что только вышла из душа. Влажные волосы актриса забрала набок, и чтобы снимки были веселее, она сделала забавные выражения лица.

За несколько дней ее публикация набрала более 3,4 миллиона лайков и множество комментариев: "Красотка", "Фантастика", "Ваша красота никогда не увянет!", "Как всегда просто потрясающе, красивая женщина", "Самая красивая женщина в мире", — написали фолловеры.

Напомним, что 52-летняя красотка, звезда популярного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон высказала мнение по поводу материнства и брака, а также отметила, как реагирует на критику, что у нее до сих пор нет детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес относится к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать свою естественную красоту. Недавно она опубликовала видео, продемонстрировав поклонникам, как выглядит без макияжа и фотошопа.

Читайте также, что американская модель и актриса Синди Кроуфорд раскрыла секрет, который помогает ей выглядеть всегда безупречно. На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фотографию, где сидит в собственной сауне без грамма макияжа.


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