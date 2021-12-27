«Богиня»: 52-летняя Джей Ло показала лицо без макияжа (ВИДЕО)

52-летняя актриса, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес относится к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать свою естественную красоту. Недавно она опубликовала видео, продемонстрировав поклонникам, как выглядит без макияжа и фотошопа.

Дженнифер Лопес / Фото: jlo

Известно, что актриса не так давно запустила собственный бренд косметики под названием JLo Beauty. Она пользуется своей продукцией и рассказывает поклонникам, как ухаживает за кожей лица. На кадрах, опубликованных в Instagram, Дженнифер Лопес прорекламировала новую сыворотку своего бренда.

Стоит отметить, что несмотря на возраст, лицо актрисы выглядит гладким, без заметных несовершенств. Это подчеркнули и ее фолловеры: "Ты такая красивая", "Богиня", "Восхищаюсь вами, Дженнифер", "Ты-богиня", "Ты очень красиво выглядишь без макияжа".

Также подписчики интересуются, можно ли приобрести продукцию бренда JLo Beauty в Европе, но администраторы отметили, что пока она не продается за пределами США и Канады, но вскоре эта проблема будет решена.

Напомним, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступила на шоу The Voice в наряде от украинского дизайнера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 54-летнюю американскую актрису и модель, секс-идола 90-х годов Памелу Андерсон запечатлели на улице в Малибу без грамма косметики и в повседневной одежде.

Читайте также, что украинская телеведущая проектов "Кто сверху" и "Le-маршрутка" Леся Никитюк показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Фотографию звезда опубликовала на своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!