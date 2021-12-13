logo

BTC/USD

48526.00

ETH/USD

3977.87

LTC/USD

153.99

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

30.73

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей

Голливудская актриса Дженнифер Энистон высказалась по поводу материнства и рассказала, как относится к слухам на эту тему

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

52-летняя красотка, звезда популярного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон высказала мнение по поводу материнства и брака, а также отметила, как реагирует на критику, что у нее до сих пор нет детей.

Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей

Дженнифер Энистон / Фото: @jenniferaniston

Знаменитость дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором заявила, что раньше она очень болезненно воспринимала слухи о своей беременности, а также критику относительно того, что она "предпочла карьеру детям".

Энистон отметила, что люди ничего не знают о ее жизни, чтобы делать такие выводы. И ничего не знают по поводу ее здоровья, может ли она вообще иметь детей. Но при этом, они очень резко и неприятно высказывались по поводу того, что она до сих пор не стала мамой.

Актриса отметила, что никогда не говорила, что не хочет иметь детей. Но если раньше различные сплетни и домыслы на тему ее несостоявшегося материнства сильно ее задевали, то сейчас она более спокойно к этому относиться и даже смеется над некоторыми таблоидами.

Звезда "Друзей" отметила, что она не единственная знаменитость, у которой нет детей, поэтому не нужно загонять людей под какие-то общественные стереотипы. 

Также Дженнифер подчеркнула, что существуют двойные стандарты, например, мужчины могут жениться столько раз, сколько заходят, выбирая себе очень молодых избранниц, а вот женщин за такое в обществе осуждают. 

Напомним, известная актриса Дженнифер Энистон рассказала, свободно ли сейчас ее сердце и планирует ли она выйти замуж в третий раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/jennifer-aniston-interview-morning-show-friends-murder-mystery-sequel-1235058142/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!