Дженнифер Энистон объяснила, почему у нее нет детей

52-летняя красотка, звезда популярного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон высказала мнение по поводу материнства и брака, а также отметила, как реагирует на критику, что у нее до сих пор нет детей.

Дженнифер Энистон / Фото: @jenniferaniston

Знаменитость дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором заявила, что раньше она очень болезненно воспринимала слухи о своей беременности, а также критику относительно того, что она "предпочла карьеру детям".

Энистон отметила, что люди ничего не знают о ее жизни, чтобы делать такие выводы. И ничего не знают по поводу ее здоровья, может ли она вообще иметь детей. Но при этом, они очень резко и неприятно высказывались по поводу того, что она до сих пор не стала мамой.

Актриса отметила, что никогда не говорила, что не хочет иметь детей. Но если раньше различные сплетни и домыслы на тему ее несостоявшегося материнства сильно ее задевали, то сейчас она более спокойно к этому относиться и даже смеется над некоторыми таблоидами.

Звезда "Друзей" отметила, что она не единственная знаменитость, у которой нет детей, поэтому не нужно загонять людей под какие-то общественные стереотипы.

Также Дженнифер подчеркнула, что существуют двойные стандарты, например, мужчины могут жениться столько раз, сколько заходят, выбирая себе очень молодых избранниц, а вот женщин за такое в обществе осуждают.

Напомним, известная актриса Дженнифер Энистон рассказала, свободно ли сейчас ее сердце и планирует ли она выйти замуж в третий раз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером.

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