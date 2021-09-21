Бил и издевался: звезда "Слуги народа" с дочерью сбежала от мужа

Артистка Галина Безрук в социальных сетях поделилась со своими поклонниками непростыми проблемами, которые сложились в семье. Она считает, что их с мужем Артемом Алексеевим брак, трещит по всем швам. Для этого после пяти лет совместной жизни хочет подать на развод.

Галина Безрук с семьей (фото из открытых источников)

Звезда популярного сериала искренне рассказывает о своих семейных неурядицах. С Артемом, как прошло несчастье с ребенком, произошла беда. Человек отныне очень злоупотребляет алкоголем, после этого очень возбужден и зол. Вырвал у Галины их совместное дитя и бегал с ним по очень шумной, 6-полосной магистрали. К счастью, проезжие авто их не тронули. Полиция вернула напуганной маме девочку, а семейного дебошира отправили в специализированное учреждение.

Молодая жена наивно думала, что человек одумается и станет другим. Но он вернулся и взялся за старое. Пьянствовал, пугал, что заберет от мамы девочку, даже бил свою любящую жену. Галина утверждает, что ее семейная жизнь — сущий ад.

Сейчас молодая женщина пишет, что ее любимый муж и заботливый отец, за которого выдает себя Алексеев, сильно ударил ее ногой в живот. Когда скандалист и выпивоха заснул, она тайком сбежала, как сама говорит от своего любимого. Досталось и его маме, которую "заботливый" муж и сын тоже сильно обругал. А еще он уничтожил дочки документы, чтобы Галина не смогла вернуться к своей семье.

Напуганная жена чуть позже вернулась в общий дом вместе с приятелем Артема, чтобы забрать свои вещи. Но он снова заболел. И пока он находится под опекой медиков, мама и дочь могут спокойно передохнуть.

Ко всему этому, супермен еще и изменял ей. Со своей знакомой, которая тоже знала, что он женат еще и отец.

Талантливая артистка и красивая женщина очень разочарована. Она с болью признается, что не знает, как справиться с семейным несчастьем, как заново иметь силу жить? Красивая история о любви превратилась в болото. Нас больше не существует, — резюмирует разочарованная киевлянка.

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