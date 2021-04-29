logo
Русский Українська

BTC/USD

54357.19

ETH/USD

2775.70

LTC/USD

264.90

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Жена Позитива впервые высказалась о разводе с певцом
commentss НОВОСТИ Все новости

Жена Позитива впервые высказалась о разводе с певцом

Жена Позитива Анна Андрийчук впервые ответила на слухи о разводе и подтвердила, что они с артистом больше не вместе

29 апреля 2021, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию

Жена Позитива впервые высказалась о разводе с певцом

Позитив с женой Аней (фото из открытых источников)

Однако, Анна решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором призналась, что они с Позитивом больше не муж и жена. Успешная бизнесвумен рассказала, что долгое время набиралась силы, чтобы заявить об этом и очень переживала. 

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это — отражение взаимной любви и поддержки", — говорит она в своем видеоролике.

Экс-возлюбленная украинского исполнителя отметила, что их отношения пришли к логическому завершению, и ей потребовался год, чтобы это осознать и отпустить. Она поблагодарила Позитива за колоссальный опыт, приобретенный в отношениях и заявила, что теперь с легкостью входит в новый этап своей жизни, отпусти все обиды и боль. 

Отметим, что Алексей и Анна начали встречаться еще в юном возрасте, когда им было по 15 лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу. Любимая всегда была рядом и поддерживала Позитива при всех его взлетах и падениях. Что же стало причиной их разрыва — неизвестно.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года Позитив проговорился, что не живет со своей супругой Аней, но не стал вдаваться в подробности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супруга украинского артиста Дзидзьо подтвердила, что они с артистом разводятся спустя 20 лет отношений.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ