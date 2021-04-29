Жена Позитива впервые высказалась о разводе с певцом

Рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию

Позитив с женой Аней (фото из открытых источников)

Однако, Анна решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором призналась, что они с Позитивом больше не муж и жена. Успешная бизнесвумен рассказала, что долгое время набиралась силы, чтобы заявить об этом и очень переживала.

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это — отражение взаимной любви и поддержки", — говорит она в своем видеоролике.

Экс-возлюбленная украинского исполнителя отметила, что их отношения пришли к логическому завершению, и ей потребовался год, чтобы это осознать и отпустить. Она поблагодарила Позитива за колоссальный опыт, приобретенный в отношениях и заявила, что теперь с легкостью входит в новый этап своей жизни, отпусти все обиды и боль.

Отметим, что Алексей и Анна начали встречаться еще в юном возрасте, когда им было по 15 лет, а в 2013 году они сыграли свадьбу. Любимая всегда была рядом и поддерживала Позитива при всех его взлетах и падениях. Что же стало причиной их разрыва — неизвестно.

Напомним, что еще в ноябре 2020 года Позитив проговорился, что не живет со своей супругой Аней, но не стал вдаваться в подробности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что супруга украинского артиста Дзидзьо подтвердила, что они с артистом разводятся спустя 20 лет отношений.

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