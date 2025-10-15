Билли Айлиш случайно "засветила" интимную татуировку, которую обещала никогда не показывать (ФОТО)

Певица Билли Айлиш случайно засветила чрезвычайно интимную татуировку, которую она клялась никогда не демонстрировать публике. Как оказалось, это произошло после того, как ее подруга выложила фото Айлиш в своих соцсетях.

Билли Айлиш. Фото из открытых источников

Билли Айлиш неоднократно говорила, что делает только татуировки, которые остаются почти невидимыми для посторонних.

"Единственные татуировки, которые я хочу сделать, – это те, которые почти никто не видит", – сказала Айлиш в 2017 году в интервью Vanity Fair.

Свою первую татуировку Билли Айлиш сделала в 2020 году, на следующий день после исторической победы на церемонии "Грэмми", где получила сразу пять наград, включая "Альбом года" и "Песню года".

"Я сделала татуировку, но вы ее никогда не увидите", – заявила тогда Айлиш.

С тех пор коллекция татуировок звезды выросла. В 2021 году она сделала две новые работы – фей на руке, вдохновленных детской книгой Fairyopolis, и большого дракона, простирающегося вдоль талии. Эти тату певица сама показала в своем Instagram.

Татуировка дракона Билли Айлиш. Фото: Instagram/@billieeilish

Татуировка феи Билли Айлиш. Фото: Instagram/@billieeilish

Но именно та первая татуировка, которую она обещала скрывать, годами восхищала любопытство поклонников. Наконец, несколько лет спустя ее тайна раскрылась.

Подруга певицы Аннабель Циммер, дочь известного кинокомпозитора Ганса Циммера, случайно поделилась фото в Instagram, на котором виден едва заметный рисунок под лентой бикини Билли Айлиш. На снимке звезда улыбается, склоняя голову к солнцу, и выглядит совершенно спокойно.

Интимная татуировка Билли Айлиш, которую она обещала не показывать. Фото: Instagram/@billieeilish

Поклонники заметили витиеватую надпись, выполненную готическим шрифтом. По данным Rolling Stone, эта татуировка состоит из букв, образующих имя Айлиш.





Интимная татуировка Билли Айлиш. Фото: Instagram/@billieeilish

