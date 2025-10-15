Біллі Айліш випадково "засвітила" інтимне татуювання, яке обіцяла ніколи не показувати (ФОТО)

Співачка Біллі Айліш випадково засвітила надзвичайно інтимне татуювання, яке вона клялася ніколи не демонструвати публіці. Як виявилося, це сталося після того, як її подруга виклала фото Айліш у своїх соцмережах.

Біллі Айліш. Фото з відкритих джерел

Біллі Айліш неодноразово говорила, що робить лише ті татуювання, які залишаються майже невидимими для сторонніх.

"Єдині татуювання, які я хочу зробити, — це ті, які майже ніхто не бачить", — сказала Айліш у 2017 році в інтерв’ю Vanity Fair.

Своє перше татуювання Біллі Айліш зробила у 2020 році, наступного дня після історичної перемоги на церемонії "Греммі", де здобула одразу п’ять нагород, включно з "Альбомом року" та "Піснею року".

"Я зробила татуювання, але ви його ніколи не побачите", – заявила тоді Айліш.

Відтоді колекція татуювань зірки зросла. У 2021 році вона зробила дві нові роботи — фей на руці, натхненних дитячою книгою Fairyopolis, та великого дракона, який простягається вздовж талії. Ці тату співачка сама показала у своєму Instagram.

Татуювання дракона Біллі Айліш. Фото: Instagram/@billieeilish

Татуювання феї Біллі Айліш. Фото: Instagram/@billieeilish

Але саме те перше татуювання, яке вона обіцяла приховувати, роками захоплювало цікавість шанувальників. Нарешті, через кілька років її таємниця розкрилася.

Подруга співачки, Аннабель Ціммер, донька відомого кінокомпозитора Ганса Ціммера, випадково поділилася фото в Instagram, на якому видно ледь помітний малюнок під стрічкою бікіні Біллі Айліш. На знімку зірка посміхається, схиляючи голову до сонця, й виглядає абсолютно розслаблено.

Інтимне татуювання Біллі Айліш, яке вона обіцяла не показувати. Фото: Instagram/@billieeilish

Шанувальники помітили витіюватий напис, виконаний готичним шрифтом. За даними Rolling Stone, це татуювання складається з літер, які утворюють ім’я Айліш.





Інтимне татуювання Біллі Айліш.Фото: Instagram/@billieeilish

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Біллі Айліш відверто зізналась, що "знищило" її мозок.

Також "Коментарі" писали, що донька Майкла Джексона має понад 80 татуювань. Як вона виглядає на фото.