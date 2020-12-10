Битва за наследство началась: сколько людей претендуют на имущество Диего Марадоны

За наследство легендарного футболиста Диего Марадоны, которого не стало 25 ноября, уже начали активную борьбу. Так, стало известно, что спортсмен не оставил завещания. А его имущество оценили в 40 миллионов евро.

Диего Марадона. Фото: Associated Press

И на все это добре отыскалось аж 16 человек. Среди которых оказались пятеро детей, которых признал Диего, и еще семь, которых он признавать категорически отказался. Плюс, есть еще четыре сестры, которые тоже намерены получить свою долю.

Человек, который знаком со всей этой сложившейся ситуацией, заявил, что битва за наследство экс-футболиста будет интереснее матчей чемпионата мира.

Диего Марадону похоронили на кладбище Bella Vista, недалеко от Буэнос-Айреса, рядом с его родителями. Похороны прошли в закрытом формате, на кладбище пустили только самых близких людей. Но тысячи фанатов пришли на Церемонию прощания, которая прошла в президентском дворце 26 ноября.

Стоит также отметить, что во время этой церемонии случилась не одна стычка фанатов с полицией, которая просила всех придерживаться порядка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Пеле трогательно попрощался с Марадоной. Легендарный игрок, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле написал трогательное обращение к своему другу Диего Марадоне, которого не стало 25 ноября.

На своей странице в социальных сетях знаменитость разместил серию снимков с Марадоной, подписав их теплыми и искренними словами. Бразилец не побоялся признаться своему коллеге и близкому другу в любви, добавив, что он был настоящим гением, а не просто футболистом. И всегда для него таковым и останется.









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