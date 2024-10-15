Блогер из Украины сбежал за границу: раскрыты причины его побега

Известный львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, неожиданно покинул Украину. По словам 26-летнего инфлюэнсера, причиной стал инцидент, который он связал с угрозой для своей жизни. Юрий утверждает, что перед отъездом на него напали люди, которых он подозревает в связях с ТЦК (Территориальные центры комплектования).

Львовский блогер Юра Скайф

Перед тем как уехать, Юра Скайф записал видео в своем Instagram, где поделился подробностями случившегося. Он рассказал, что на улице на него напала группа людей в масках, и хотя он не может точно назвать их личности, он убежден, что они связаны с ТЦК. После нападения блогер вызвал полицию, однако никаких точных подтверждений этой информации пока нет.

Через несколько дней после нападения Юрий появился в Польше, о чем свидетельствует видео, которое он записал на фоне одного из польских магазинов Żabka. В нем он объяснил свою ситуацию, сказав, что был вынужден покинуть Украину ради собственной безопасности.

"С*****ся , как сейчас напишут. Не надо такого писать. Я хотел бы остаться, очень сильно. Но произошли такие обстоятельства, что вынужден уехать... Пока да... Скажем так, с*****ся ради безопасности. Поэтому пока буду здесь", — сказал блогер.

По данным сайта "Миротворец", Юрий Кальчук пересек границу на КПП "Краковец" 13 октября, после чего появился в Польше. Инцидент с блогером вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, где многие пользователи поддержали его решение покинуть страну, тогда как другие начали сомневаться в правдивости его заявлений.

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