Блогер из Украины сбежал за границу: раскрыты причины его побега

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Черновалова Кристина
Известный львовский блогер Юра Скайф, настоящее имя которого Юрий Кальчук, неожиданно покинул Украину. По словам 26-летнего инфлюэнсера, причиной стал инцидент, который он связал с угрозой для своей жизни. Юрий утверждает, что перед отъездом на него напали люди, которых он подозревает в связях с ТЦК (Территориальные центры комплектования).
Львовский блогер Юра Скайф
Перед тем как уехать, Юра Скайф записал видео в своем Instagram, где поделился подробностями случившегося. Он рассказал, что на улице на него напала группа людей в масках, и хотя он не может точно назвать их личности, он убежден, что они связаны с ТЦК. После нападения блогер вызвал полицию, однако никаких точных подтверждений этой информации пока нет.
Через несколько дней после нападения Юрий появился в Польше, о чем свидетельствует видео, которое он записал на фоне одного из польских магазинов Żabka. В нем он объяснил свою ситуацию, сказав, что был вынужден покинуть Украину ради собственной безопасности.
По данным сайта "Миротворец", Юрий Кальчук пересек границу на КПП "Краковец" 13 октября, после чего появился в Польше. Инцидент с блогером вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, где многие пользователи поддержали его решение покинуть страну, тогда как другие начали сомневаться в правдивости его заявлений.
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