Блоггерша из РФ после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Российская блоггерша и ведущая Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, была госпитализирована после родов и находится в онкологической реанимации.

Валерия Чекалина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, во время беременности у 33-летней женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности, ей проводили операцию на почках. Теперь источники утверждают, что блоггер во вторник перевели в онкологическую реанимацию. Новорожденный сын, по имеющейся информации, находится дома.

Накануне мужчина Валерии, аргентинец по происхождению, обратился к подписчикам с просьбой поддержать семью.

"К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться о нас", — написал он в соцсетях.

Стоит отметить, что около полутора лет Лерчек находится под домашним арестом. Она и ее бывший супруг Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела об отмывании около 250 миллионов рублей в ОАЭ. Валерия ранее заявляла, что не причастна ни к каким незаконным схемам, однако доказать свою невиновность ей пока не удалось.

