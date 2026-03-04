logo

Блоггерша из РФ после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Блоггерша из РФ после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Блогерша Валерия Чекалина находилась под домашним арестом и родила ребенка

4 марта 2026, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская блоггерша и ведущая Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, была госпитализирована после родов и находится в онкологической реанимации.

Блоггерша из РФ после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Валерия Чекалина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, во время беременности у 33-летней женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, в частности, ей проводили операцию на почках. Теперь источники утверждают, что блоггер во вторник перевели в онкологическую реанимацию. Новорожденный сын, по имеющейся информации, находится дома.

Накануне мужчина Валерии, аргентинец по происхождению, обратился к подписчикам с просьбой поддержать семью.

"К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться о нас", — написал он в соцсетях.

Стоит отметить, что около полутора лет Лерчек находится под домашним арестом. Она и ее бывший супруг Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела об отмывании около 250 миллионов рублей в ОАЭ. Валерия ранее заявляла, что не причастна ни к каким незаконным схемам, однако доказать свою невиновность ей пока не удалось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бы алерина "всея русы", зависимая от просекки, Анастасия Волочкова попала на операцию. Как сообщают российские пропагандисты SHOT, скандальной российской балерине провели хирургическое вмешательство в немецкой клинике для бездомных. 50-летняя балерина на прошлой неделе прибыла в Германию, чтобы совершить операцию на ноге. В St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковой удалили косточку. Отмечается, что за процедуру танцовщица заплатила около 10 тысяч евро (510 000 гривен).

При этом балерина решила сэкономить и отказалась от специального пакета услуг, предусматривающего недельное пребывание в стационаре, реабилитацию и дополнительный уход.



