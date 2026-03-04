Блогерка з РФ після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

Російська блогерка та ведуча Валерія Чекаліна, більш відома під псевдонімом Лерчек, була госпіталізована після пологів і нині перебуває в онкологічній реанімації.

Валерія Чекаліна

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, під час вагітності у 33-річної жінки виникли серйозні проблеми зі здоров’ям — зокрема, їй проводили операцію на нирках. Тепер джерела стверджують, що блогерку у вівторок перевели до онкологічної реанімації. Новонароджений син, за наявною інформацією, перебуває вдома.

Напередодні чоловік Валерії, аргентинець за походженням, звернувся до підписників із проханням підтримати родину.

"На жаль, здоров'я Валерії поки під питанням. Прошу нас зрозуміти, але подробиці розкривати поки не готові. Просто прошу вас молитися за нас", — написав він у соцмережах.

Варто зазначити, що майже півтора року Лерчек перебуває під домашнім арештом. Вона та її колишній чоловік Артем Чекалін є фігурантами кримінальної справи про відмивання близько 250 мільйонів рублів в ОАЕ. Валерія раніше заявляла, що не причетна до жодних незаконних схем, однак довести свою невинуватість їй наразі не вдалося.

