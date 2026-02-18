logo_ukra

Скандальна російська балерина потрапила до лікарні для безхатченків (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальна російська балерина потрапила до лікарні для безхатченків (ФОТО)

Анастасія Волочкова потрапила до лікарні з низьким статусом

18 лютого 2026, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Балерина "всея руси", залежна від просекко Анастасія Волочкова потрапила на операцію.

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандисти SHOT, скандальній російській балерині провели хірургічне втручання в німецькій клініці для безхатченків.

50-річна балерина минулого тижня прибула до Німеччини, щоб зробити операцію на нозі. У St. Marien-Hospital у місті Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковій видалили кісточку. Зазначається, що за процедуру танцівниця заплатила приблизно 10 тисяч євро (510 000 гривень).



При цьому балерина вирішила зекономити й відмовилася від спеціального пакета послуг, який передбачає тижневе перебування у стаціонарі, реабілітацію та додатковий догляд.



Волочкова заявила, що операцію їй проводили найкращі лікарі Німеччини, а сама клініка нібито входить до числа найшанованіших у країні. Насправді St. Marien-Hospital вважається однією з найгірших лікарень у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.



"Місцеві жителі скаржаться, що там часто не працює рентген, медсестри не доглядають за хворими, лаборанти регулярно плутають аналізи крові, а пацієнтів виписують раніше терміну, щоб звільняти ліжка для безхатченків, яких заклад зобов'язаний приймати. Годують же постояльців бутербродами з грубим хлібом і ковбасою", — пишуть росіяни.

Цю клініку балерині нібито порадили знайомі. Водночас рекомендацій лікарів вона дотримуватися не планує: замість того щоб тримати ногу в спокої вісім тижнів, як їй рекомендували, артистка вже оголосила про виступ наприкінці березня.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила подолати алкогольну залежність у шоу "Зірки під крапельницею". Проте, як пишуть росЗМІ, скандальна танцівниця швидко залишила рехаб-проєкт.

За повідомленнями медіа, Волочкова проігнорувала обов’язкову лекцію про шкоду алкоголю та замість цього влаштувала прощальну вечірку. Уже наступного ранку в ЗМІ активно обговорювали, де саме вона провела ніч, а треш-блогер Олександр Гамбаров розкритикував її поведінку. Така увага стала для балерини останньою краплею — Анастасія вирішила покинути шоу.

 



Джерело: https://t.me/shot_shot/92426
