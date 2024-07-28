Болел, долго и тяжело: умер легендарный украинский режиссер

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко скончался после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. О его смерти сообщил его друг и коллега, бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач, на своей странице в Facebook. Тримбач отметил, что в последнее время Фиалко жил за границей и испытывал многочисленные проблемы со здоровьем, которые в конце концов привели к его смерти.

Олег Фиалко (фото из открытых источников)

"Сумная новость – ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко (1946-2024). Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись хорошие люди – и помогли. Но болячки все же взяли верх… Теперь Олега ждет полет в лучшие миры. О, сколько там их, его друзей – собственно ли вся Довженкова киностудия, куда он пришел в конце 1960-х. мы будем его помнить. Спасибо, за все. – написал Тримбач.

Олег Фиалко был Заслуженным деятелем искусств Украины, чье творческое наследие составляет более 13 художественных фильмов и 3 документальных в качестве режиссера, 5 — как сценарист. Его наиболее известные киноработы: "Имитатор", "Бич Божий", "Возвращение Баттерфляй" и т.д.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что неожиданно умер украинский актер и звезда популярных сериалов. Известный украинский актер театра и кино Игорь Щербак, снискавший известность благодаря роли в сериале "Нюхач-2", скончался на 69-м году жизни. Труппа "Молодого театра" поделилась печальной новостью на своей официальной странице в Facebook, хотя причина смерти актера пока не разглашается. Коллеги Щербака выразили свои соболезнования и вспомнили, каким замечательным человеком он был.