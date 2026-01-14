"Больная": в РФ снова заговорили о состоянии Аллы Пугачевой

Российский актер Виктор Сухоруков, поддерживающий террористическую агрессию РФ против Украины, публично высказался в отношении певицы Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как пишут пропагандистские российские медиа, ранее Сухоруков с восторгом относился к Примадонне.

"Я эту певицу любил, Аллу Пугачеву. Много шума вокруг нее, много разговоров. Потом забывается, но снова вспыхивает память", — заявил путинист.

Актер отметил, что ему было сложно воспринимать недавнее интервью Пугачевой.

"Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно наделало шум. Интервью домашнее, женское, меркантильное", — издал сторонник диктатора Путина.

Кроме того, Сухоруков решил прокомментировать облик Аллы Борисовны.

"Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то недовольна. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица", — добавил путинист.

Актер также отреагировал на слова Пугачевой о россиянах.

"Она обозвала меня рабом, холопом. Да, я был ее рабом. У меня даже есть фотография — в Кремле я с ней фотографировался", — сказал артист.

Напомним, Алла Пугачева открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и в 2022 году вместе с семьей покинула страну-агрессорку Россию, переехав сначала в Израиль, а впоследствии на Кипр, где владеет недвижимостью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева, после террористического нападения РФ поддерживающая Украину, презентовала новую песню под названием "Давай просто жить". Композиция вызвала противоречивую реакцию среди россиян, а резко высказался по ней в комментарии пропагандистским росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

В новой песне Примадонна поделилась своими переживаниями, связанными с эмиграцией, и фактически дала понять, что не рассчитывает на возвращение в Россию. В то же время артистка говорит о поиске радости в повседневной жизни и призывает просто жить.