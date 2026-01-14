Рубрики
Российский актер Виктор Сухоруков, поддерживающий террористическую агрессию РФ против Украины, публично высказался в отношении певицы Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Как пишут пропагандистские российские медиа, ранее Сухоруков с восторгом относился к Примадонне.
Актер отметил, что ему было сложно воспринимать недавнее интервью Пугачевой.
Кроме того, Сухоруков решил прокомментировать облик Аллы Борисовны.
Актер также отреагировал на слова Пугачевой о россиянах.
Напомним, Алла Пугачева открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и в 2022 году вместе с семьей покинула страну-агрессорку Россию, переехав сначала в Израиль, а впоследствии на Кипр, где владеет недвижимостью.
