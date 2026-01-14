"Хвора": в РФ знову заговорили про стан Алли Пугачової

Російський актор Віктор Сухоруков, який підтримує терористичну агресію РФ проти України, публічно висловився щодо співачки Алли Пугачової.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Як пишуть пропагандистські російські медіа, раніше Сухоруков із захопленням ставився до Примадонни.

"Я цю співачку любив, Аллу Пугачову. Багато шуму навколо неї, багато розмов. Потім забувається, але знову спалахує пам'ять", — заявив путініст.

Актор зазначив, що йому було складно сприймати нещодавнє інтерв’ю Пугачової.

"Ось дала велике інтерв'ю поганому журналісту — воно наробило галасу. Інтерв'ю домашнє, жіноче, меркантильне", — видав прихильник диктатора Путіна.

Крім того, Сухоруков вирішив прокоментувати зовнішність Алли Борисівни.

"Сьогодні це літня хвора жінка, чимось незадоволена. Сьогодні Алла Пугачова — це не та співачка", — додав путініст.

Актор також відреагував на слова Пугачової про росіян.

"Вона обізвала мене рабом, холопом. Так, я був її рабом. У мене навіть є фотокартка — в Кремлі я з нею фотографувався", — сказав артист.

Нагадаємо, Алла Пугачова відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну та у 2022 році разом із родиною залишила країну-агресорку Росію, переїхавши спочатку до Ізраїлю, а згодом на Кіпр, де володіє нерухомістю.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ підтримує Україну, презентувала нову пісню під назвою "Давай просто жити". Композиція спричинила суперечливу реакцію серед росіян, а різко висловився щодо неї в коментарі пропагандистським росЗМІ продюсер Йосип Пригожин.

У новій пісні Примадонна поділилася власними переживаннями, пов’язаними з еміграцією, та фактично дала зрозуміти, що не розраховує на повернення до Росії. Водночас артистка говорить про пошук радості в повсякденному житті та закликає "просто жити".