Больше не блондинка: Шарлиз Терон сменила имидж (ФОТО)

45-летняя голливудская красотка, звезда фильмов "Адвокат дьявола" и "Безумный Макс" Шарлиз Терон больше не обольстительная блондинка. Актриса предстала перед поклонниками в необычном и ярком образе.

Шарлиз Терон (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков, на которых позирует в образе рыжей бестии. Пока другие звезды меняют цвет волос на платиновый "блонд", Шарлиз Терон легко прощается со своими белокурыми прядями. Как оказалось, на такие кардинальные изменения во внешности знаменитость решилась ради роли в новом проекте стриминговой платформы Netflix под названием "Школа добра и зла". Там она играет злодейку Лессо.

Свой новый образ Шарлиз Терон подчеркнула стильным нарядом, а именно серым тренчем, белой рубашкой с острым воротником и галстуком. Внимание поклонников сосредоточено было не только на новом цвете волос актрисы, но и на самой прическе, ведь она была с эффектными кудряшками.

Свою публикацию, которая собрала почти 400 тысяч лайков, голливудская красотка подписала так: "Зло не имеет покоя! Не могу дождаться, когда вы наконец познакомитесь с леди Лессо".

Поклонники звезды отметили, что выглядит она роскошно: "Моя королева", "Ты выглядишь фантастически", "Красивый стиль", "Горячо", "Великая актриса", — написали фолловеры.

Напомним, американская актриса Шарлиз Терон шокировала фанатов видеороликом в Instagram, на котором самостоятельно сбривает себе волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская знаменитость Шарлиз Терон честно рассказала, почему не спешит начинать отношения с противоположным полом.

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