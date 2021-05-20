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Больше не холостячка: с кем закрутила роман Рианна

Американский рэпер A$AP Rocky официально подтвердил, что завязал романтические отношения с барбадосской певицей Рианной

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Похоже, личная жизнь популярной исполнительницы Рианны наладилась, и она счастлива в новых отношениях. Американский рэпер A$AP Rocky официально подтвердил, что они вместе и назвал ее "той самой".

Больше не холостячка: с кем закрутила роман Рианна

Рианна (фото из открытых источников)

32-летний артист в своем новом интервью признался, что недавно их отношения с Рианной перестали быть просто дружескими, а переросли в романтические. A$AP Rocky сказал, что ему нравится быть в отношениях, когда кто-то о тебе заботиться и хочет быть рядом. Он отметил, что Рианна "та самая".

"Гораздо лучше, когда у тебя есть единственная. Она стоит, наверное, миллион других", — отметил рэпер A$AP Rocky.

Также исполнитель заговорил об отцовстве, он отметил, что хотел бы уже ощутить себя в роли отца и считает, что хорошо бы с ней справлялся. 

Отметим, что Рианна и A$AP Rocky знакомы уже почти 10 лет. Слухи об их романтических отношениях ходили уже давно, но артисты никак это не комментировали. Несмотря на частые встречи, они всегда вели себя как друзья. Но в ноябре 2020 года знаменитостей увидели в одном из отелей Нью-Йорка, позже журналисты узнали, что Рианна пригласила рэпера вместе отметить Рождество с ее семьей. Тогда слухи об их романе вспыхнули с новой силой.

Напомним, что до этого Рианна встречалась несколько лет с саудовским миллиардером Хасаном Джамилем, но в январе 2020 года они расстались. Что послужило причиной расставания — неизвестно. Но партнеры не остались друзьями, ведь экс-возлюбленный певицы обратился к таблоидам с просьбой удалить их общие фотографии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная барбадосская исполнительница Рианна выставила в соцсети Instagram снимок, на котором позирует с обнаженной грудью, однако не все поклонники его оценили.


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Источник: https://www.gq.com/story/asap-rocky-june-july-2021-cover
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