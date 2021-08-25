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Больше не Канье Уэст: как рэпер хочет, чтобы его называли

Американский рэпер Канье Уэст подал документы для официальной смены имени: как рэпер хочет, чтобы его называли

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий

44-летний американский рэп-исполнитель Канье Уэст решил сменить имя и уже подал соответствующее заявление в суд Лос-Анджелеса.

Больше не Канье Уэст: как рэпер хочет, чтобы его называли

Канье Уэст / Фото: Gettyimages

По информации издания People, известный музыкант хочет, чтобы вместо Канье Уэста его называли "Йе" (Ye). Рэпер не стал комментировать, почему принял такое решение, указав лишь, что делает это "по личным причинам". Он уже подал соответствующие документы в суд Лос-Анджелеса.

Несколько лет назад американский исполнитель уже говорил о том, что хочет поменять имя на сценический псевдоним. Он даже в 2018 году выпустил альбом, который так называется. Оказывается, что имя "Йе" имеет религиозный подтекст. По словам Канье, это слово часто встречается в Библии и означает "ты".

К слову, Канье Уэст получил признание критиков и был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров.

Напомним, что американец Патрик Видден опубликовал в тиктоке видеообращение к Канье Уэсту. В нем фанат рэпера объявил голодовку, пока альбом "Donda" не появится на всех стримингових платформах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский рэпер Канье Уэст недавно презентовал свой новый альбом "Donda". Мероприятие проходило на стадионе в Атланте для ограниченного числа людей. И тем, кто не смог на него попасть, предлагают купить воздух, собранный на концерте. Как оказалось, за тот пакет с воздухом на eBay велись торги. Стартовая цена пакета составила 3333 доллара, но потом сумма поднялась до 10 200 долларов.


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Источник: https://people.com/music/kanye-west-files-to-legally-change-name-to-ye/
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