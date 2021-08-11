Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока рэпер не выпустит новый альбом

Американец Патрик Видден опубликовал в тиктоке видеообращение к Канье Уэста. В нем фанат рэпера объявил голодовку, пока альбом "Donda" не появится на всех стримингових платформах.

Канье Уэст - фото из открытых источников

Нам остается только держать кулачки за Патрика, ведь Канье может еще долго не показывать миру новую пластинку. Если ты хочешь сделать что-то подобное, то мы призываем этого не делать. А о голодовке фаната Канье Уэста рассказал издание The Flow.

"Я устал ждать. С этого момента я положу в рот ни кусочка пищи. Возможно, это означает, что жить мне осталось всего неделю. Выпускай" Donda "прямо сейчас, Канье. Пожалуйста", — заявил Видден.

В кадре перед парнем стоят несколько пачек чипсов и другой пищи. Через несколько часов и на следующий день он выпустил ролики рядом с этой же пищей. В них он снова попросил выпустить альбом и признался, что пропустил ужин и завтрак, а теперь чувствует головную боль.

Через день Видден опубликовал видео, в котором вместо него в кадре стоит стройный парень. Он представляется Патриком и говорит, что потерял несколько килограммов, но продолжает голодовку и ждет новый альбом Веста. Примечательно, что еды перед ним было уже меньше.





Сначала трек "No Child Left Behind" и десятый студийный альбом рэпера Канье Уэста должны были выйти 23 июля. Однако релиз неоднократно переносился, за это время рэпер дважды презентовал альбом на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Сейчас на странице Donda в Apple Music указано, что релиз состоится 13 августа. Поэтому осталось ждать не так уж и много.

Напомним, дочь известного рэпера и продюсера Dr. Dre 38-летняя ЛаТанья Янг рассказала, что вместе со своими четырьмя детьми попала в тяжелую ситуацию, а ее звездный отец всячески отказывает ей в материальной помощи. Согласно информации издания Daily Mail, у женщины сейчас нет дома, ее дети остались у друзей, пока она живет в машине и пытается свести концы с концами. Снять жилье в Калифорнии, куда она переехала из Невады, пока не получается, поскольку ей не хватает денег.

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