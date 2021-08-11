logo
Русский Українська

BTC/USD

46441.29

ETH/USD

3247.04

LTC/USD

174.85

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока рэпер не выпустит новый альбом
commentss НОВОСТИ Все новости

Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока рэпер не выпустит новый альбом

Сначала трек "No Child Left Behind" и десятый студийный альбом рэпера Канье Уэста должны были выйти 23 июля

сегодня, 22:25
Автор:

Ольга Чародий

Американец Патрик Видден опубликовал в тиктоке видеообращение к Канье Уэста. В нем фанат рэпера объявил голодовку, пока альбом "Donda" не появится на всех стримингових платформах.

Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока рэпер не выпустит новый альбом

Канье Уэст - фото из открытых источников

Нам остается только держать кулачки за Патрика, ведь Канье может еще долго не показывать миру новую пластинку. Если ты хочешь сделать что-то подобное, то мы призываем этого не делать. А о голодовке фаната Канье Уэста рассказал издание The Flow.

"Я устал ждать. С этого момента я положу в рот ни кусочка пищи. Возможно, это означает, что жить мне осталось всего неделю. Выпускай" Donda "прямо сейчас, Канье. Пожалуйста", — заявил Видден.

В кадре перед парнем стоят несколько пачек чипсов и другой пищи. Через несколько часов и на следующий день он выпустил ролики рядом с этой же пищей. В них он снова попросил выпустить альбом и признался, что пропустил ужин и завтрак, а теперь чувствует головную боль.

Через день Видден опубликовал видео, в котором вместо него в кадре стоит стройный парень. Он представляется Патриком и говорит, что потерял несколько килограммов, но продолжает голодовку и ждет новый альбом Веста. Примечательно, что еды перед ним было уже меньше.

Фанат Канье Уэста объявил голодовку, пока рэпер не выпустит новый альбом - фото 2

Сначала трек "No Child Left Behind" и десятый студийный альбом рэпера Канье Уэста должны были выйти 23 июля. Однако релиз неоднократно переносился, за это время рэпер дважды презентовал альбом на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте. Сейчас на странице Donda в Apple Music указано, что релиз состоится 13 августа. Поэтому осталось ждать не так уж и много.

Напомним, дочь известного рэпера и продюсера Dr. Dre 38-летняя ЛаТанья Янг рассказала, что вместе со своими четырьмя детьми попала в тяжелую ситуацию, а ее звездный отец всячески отказывает ей в материальной помощиСогласно информации издания Daily Mail, у женщины сейчас нет дома, ее дети остались у друзей, пока она живет в машине и пытается свести концы с концами. Снять жилье в Калифорнии, куда она переехала из Невады, пока не получается, поскольку ей не хватает денег.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://the-flow.ru/news/fan-kanye-golodovka
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ