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Больше не одна: с кем Селену Гомес застукали на свидании

Раньше Селена Гомес заявляла, что готова к новым отношениям

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Больше не одна: с кем Селену Гомес застукали на свидании

Селена Гомес (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Американская звезда Селена Гомес, которая рассказывала, что ее больше всего привлекает в мужчинах, судя по всему, стала налаживать свою личную жизнь и ходить на свидания. Поговаривают, что за певицей ухаживает известный баскетболист.

Артистку несколько раз видели в компании 31-летнего Джимми Батлера, который выступает за команду НБА "Майами Хит". По словам очевидцев, персонал одного из французских ресторанов бронировал столик для Селены и ее спутника, и в тот день она ужинала именно с Джимми.

Инсайдер говорит, что Селена принимает ухаживания баскетболиста и считает его хорошим парнем, но не спешит вступать в серьезные отношения. Знаменитости присматриваются и узнают друг друга, без каких-либо обещаний. 

Несколько месяцев назад в одном из интервью Селена Гомес рассказывала, что ее сердце свободно и хочет любви, но найти парня не так и просто, тем более во время карантинных ограничений. Певица призналась, что с парнями всегда сложно, да и бывшие бойфренды считают ее сумасшедшей, хотя ей нет до этого никакого дела. 

Напомним, что Селена Гомес на протяжении семи лет встречалась с канадским исполнителем Джастином Бибером. Их разрыв был очень болезненным для звезды, она пережила депрессию, а потом серьезно заболела и на время "выпала из сцены".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28-летняя певица Селена Гомес восхитила поклонников новой фотографией, где она позирует в нежно-голубом купальнике, впервые продемонстрировав свой шрам от перенесенной в 2017 году операции. Фанаты и коллеги знаменитости отметили, что ее фигура выглядит шикарно.


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Источник: https://www.eonline.com/news/1214245/heres-whats-really-going-on-between-selena-gomez-and-nba-star-jimmy-butler
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