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Главная Новости Звезды персона Больше не вместе: Дженнифер Лопес разорвала помолвку с возлюбленным
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Больше не вместе: Дженнифер Лопес разорвала помолвку с возлюбленным

Дженнифер Лопес никак не комментирует разрыв

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Американская звезда Дженнифер Лопес разорвала отношения с баскетболистом Алексом Родригесом, с которым в 2020 году должна была сыграть роскошную свадьбу.

Больше не вместе: Дженнифер Лопес разорвала помолвку с возлюбленным

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото из открытых источников)

Инсайдер сообщает, что у звездной пары начались проблемы в отношениях еще в феврале текущего года и они даже обратились к семейному психологу. А последний раз их видели вместе 1 марта в Доминиканской республике, где Дженнифер Лопес готовится к сьемкам в фильме.

И вот недавно в сети появилась информация о том, что актриса рассталась с баскетболистом, но причина их разрыва не известна. Журналисты предполагают, что Лопес приревновала возлюбленного к участнице реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон Лекрой. 

Пока ни Дженнифер, ни Алекс свое расставание в сети не комментируют.

К слову, знаменитости в сентябре 2019 года отпраздновали свою помолвку и не скрывали того, что очень счастливы. После этого, весь мир ожидал их роскошной свадьбы, которая должна была состояться в Лос-Анджелесе летом 2020. Но пандемия коронавируса нарушила все планы и возлюбленным пришлось дважды откладывать торжественное событие.

Напомним, американская звезда Дженнифер Лопес, которая воспитывает двух детей от предыдущего брака, призналась, что готова и хочет родить Алексу Родригесу ребенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в декабре 2020 года Дженнифер Лопес заявила, что подумывает отменить свадьбу с баскетболистом Алексом Родригесом. Она заверила, что в у них в отношениях все хорошо. Просто, по словам звезды, они с возлюбленным задумались над тем, нужен ли им штамп в паспорте, ведь и без него можно прожить счастливую семейную жизнь. 


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Источник: https://pagesix.com/2021/03/12/jennifer-lopez-and-alex-rodriguez-break-up-call-off-engagement/
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