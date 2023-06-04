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"Скитается по квартирам": как живет Таисия Повалий в России

Повалий не может себе позволить купить квартиру

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая украинская исполнительница Таисия Повалий больше 15 лет назад решила уехать в РФ. Звезда считала, что будет получать большие гонорары, но так не получилось.

"Скитается по квартирам": как живет Таисия Повалий в России

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Как утверждают, у певицы совсем нет заказов в РФ. Поэтому она не имеет за что приобрести собственную недвижимость на российской территории. Как пишут русские издания, знаменитость все эти годы скитаются по арендованному жилью с мужем Игорем Лихутом.


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Но после начала войны на территории Украины певица забрала в российскую столицу свою мать, и теперь семья Повалий-Лихуты живет втроем в трехкомнатной  квартире.

Российские СМИ пишут, что аренда жилья, где проживает бывшая украинская исполнительница, стоит 150 тысяч рублей. Хотя оно и размещено в элитном столичном ЖК, условия для жизни там не лучшие.

Корреспонденты сообщают, что Таисия Повалий хотела бы приобрести жилье в центре Москвы, но пока не имеет для этого материальных возможностей. А купить квартиру на окраине российской столицы у нее нет желания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий. Бывшие отечественные звезды, отрекшиеся от своей страны, чтобы иметь себе заработки в кровавых рублях, становятся непрошеными гостями и в России. Концерты Ани Лорак и Таисии Повалий массово запрещают уже не первый месяц. Певицам отказывают, тем самым лишая их возможного заработка. Как информируют российские СМИ, шоу Ани Лорак отменяют из возможных опасений, что она перешлет средства на ВСУ. Певице, предавшей свою страну, совсем не сладко в России



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Источник: https://www.eg.ru/showbusiness/3297472-kak-jivet-sbejavshaya-iz-ukrainy-taisiya-povaliy/
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