Большой развод в Голливуде: пара была вместе почти 20 лет

Американский актер Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне развелись после семи лет брака. Кроме того, они были парой 12 лет до женитьбы. Решение о разводе актерами было принято несколько лет назад, однако только 9 июля 2024 года судья округа Лос-Анджелес расторг брак.



Джейсон Момоа и Лиза Боне развелись. Фото из открытых источников

Джейсон Момоа и Лиза Боне, официальное имя которой Лилакои Мун, многие годы считались гармоничной и счастливой парой. Супруги часто появлялись вместе на красных дорожках и не сторонились светской жизни. Однако пара публично объявила о своем расставании в 2022 году.

Их поклонники были в иллюзии, что Джейсон Момоа и Лиза Боне решат снова сойтись, но кинозвезды подтвердили, что официально больше не женаты. В документах, которые рассматривал суд датой развода пары было указано 7 октября 2020 года, то есть более трех лет назад, но официально суд Лос-Анджелес расторг брак 9 июля 2024 года.

Развод прошел без споров и финансовых запросов. Пара самостоятельно разделила общие активы, а также договорилась о совместной опеке над своими 16-летней дочерью и 15-летним сыном.

Для 44-летнего Джейсона Момоа это был первый брак. Однако звезда "Аквамен" и "Игры престолов" уже имеет новую девушку – 32-летнюю актрису Адриа Архона, которая известна по ролям в сериалах "Настоящий детектив" и "Нарко".

56-летняя Лиза Боне, которая была звездой в "Шоу Косби" и фильмах "Другой мир", второй раз расторгает брак. Ранее актриса была замужем за певцом Ленни Кравицем, от которого имеет еще одну дочь – актрису Зои Кравиц.

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