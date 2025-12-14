Бонни Блу огласили приговор за "BangBus" в Индонезии: как наказали порноактрису

В Индонезии огласили приговор британской порноактрисе Бонни Блу. Суд обязал ее заплатить штраф и принял решение о депортации и долгосрочном запрете на въезд в страну после резонансного инцидента на острове Бали. Таким образом, звезда фильмов для взрослых избежала 15-летний срок, который она могла получить в Индонезии за съемку порнографии.

Порноактриса Бонни Блу и ее Bang Bus в Индонезии. Фото: Instagram/Bonnie Blue

26-летняя Бонни Блу, настоящее имя которой Тия Биллингер, прибыла на Бали по туристической визе в начале декабря. По данным полиции, она вместе с командой арендовала грузовой пикап, стилизованный под так называемый "BangBus" (секс-бус) и открыто рекламировала участие в съемках контента во время периода, известного как Schoolies week — времени, когда выпускники школ празднуют завершение обучения.

5 декабря правоохранители задержали Бонни Блу вместе с 17 мужчинами от 19 до 40 лет, большинство из которых были туристами из Австралии. Основанием для рейда стала жалоба прохожего, заподозрившего создание порнографических материалов в публичном пространстве. Порнография в Индонезии строго воспрещена и карается многолетним заключением. После двухдневного ареста Бонни Блу суд объявил приговор.

"Когда на них был осуществлен рейд, они создавали общий контент об игре, где победитель должен был переспать с Бонни Блу. В совместном контенте не было обнаружено ни одной порнографической деятельности или действий", — сказал представитель местной полиции.

В конце концов, суд признал Бонни Блу виновной не за создание порноконтента, а за нарушение правил дорожного движения. В частности, речь шла об использовании грузовика с открытым кузовом для перевозки людей, а также об отсутствии у водителя действительных международных водительских прав. За это 12 декабря актрису и ее двух спутников оштрафовали на 200 тысяч индонезийских рупий (около 12 долларов США).

Кроме штрафа, индонезийские власти приняли решение депортировать Бонни Блу и запретить ей въезд на Бали сроком на 10 лет. Правоохранители также изъяли транспортное средство, одежду с провокационными надписями, презервативы, лубриканты и другие вещи, которые могли использоваться во время съемок.

В прошлом году Бонни Блу уже запретили въезд в Австралию после публичных заявлений о намерениях снимать порнографический контент с недавними выпускниками школ.

