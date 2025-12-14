Бонні Блу оголосили вирок за "BangBus" в Індонезії: як покарали порноакторку

В Індонезії оголосили вирок британській порноакторці Бонні Блу. Суд зобов’язав її сплатити штраф та ухвалив рішення про депортацію і довгострокову заборону на в’їзд до країни після резонансного інциденту на острові Балі. Таким чином зірка фільмів для дорослих уникла 15-річний термін, який вона могла отримати в Індонезії за знімання порнографії.

Порноакторка Бонні Блу та її Bang Bus в Індонезії. Фото: Instagram/Bonnie Blue

26-річна Бонні Блу, справжнє ім’я якої Тія Біллінгер, прибула на Балі за туристичною візою на початку грудня. За даними поліції, вона разом із командою орендувала вантажний пікап, стилізований під так званий "BangBus" (сексбус) та відкрито рекламувала участь у зйомках контенту під час періоду, відомого як “Schoolies week” — часу, коли випускники шкіл святкують завершення навчання.

5 грудня правоохоронці затримали Бонні Блу разом із 17 чоловіками віком від 19 до 40 років, більшість із яких були туристами з Австралії. Підставою для рейду стала скарга перехожого, який запідозрив створення порнографічних матеріалів у публічному просторі. Порнографія в Індонезії суворо заборонена і карається багаторічним ув’язненням. Після дводенного арешту Бонні Блу суд оголосив вирок.

"Коли на них було здійснено рейд, вони створювали спільний контент про гру, де переможець мав переспати з Бонні Блу. У спільному контенті не було виявлено жодної порнографічної діяльності чи дій", — сказав представник місцевої поліції.

Зрештою суд визнав Бонні Блу винною не за створення порноконтенту, а за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, йшлося про використання вантажівки з відкритим кузовом для перевезення людей, а також про відсутність у водія дійсних міжнародних водійських прав. За це 12 грудня акторку та її двох супутників оштрафували на 200 тисяч індонезійських рупій (приблизно 12 доларів США).

Окрім штрафу, індонезійська влада ухвалила рішення депортувати Бонні Блу та заборонити їй в’їзд на Балі строком на 10 років. Правоохоронці також вилучили транспортний засіб, одяг із провокаційними написами, презервативи, лубриканти та інші речі, які могли використовуватися під час зйомок.

Торік Бонні Блу уже заборонили в’їзд до Австралії після публічних заяв про наміри знімати порнографічний контент з нещодавніми випускниками шкіл.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Бонні Блу вперше висловилася після свого арешту в Індонезії.

Також "Коментарі" писали, що порноакторка Бонні Блу отримала вічний бан на OnlyFans.