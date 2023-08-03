logo

BTC/USD

29267.54

ETH/USD

1844.75

LTC/USD

86.04

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Боюсь оставить своих родных": украинский певец рассказал, готов ли пойти воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

"Боюсь оставить своих родных": украинский певец рассказал, готов ли пойти воевать

Певец Алексей Завгородний заявил, что боится оставить своих родных

3 августа 2023, 21:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








По словам известного украинского поп-певца Алексея Завгороднего (он же Позитив / Positiff) он уже готов ехать на линию фронта, чтобы сразиться с захватчиками из РФ. Об этом певец сообщил, отвечая на вопросы представителей проекта Славы Демина.

"Боюсь оставить своих родных": украинский певец рассказал, готов ли пойти воевать

Певец Позитив (фото из открытых источников)

"Это наша миссия защищать наш дом, землю. Всем страшно. А кому не страшно? Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне", – рассказал Алексей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как говорит исполнитель, его окружение претерпело сильные изменения после того, как началась полномасштабная война РФ на территорию Украины.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. С Даниэлем Салемом общаюсь. Что касается Потапа , я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи", – продолжил певец.

Позитив еще сообщил, что какое-то время уже не принимает участие, как участник попгурта MOЗGI.

"Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с ней", — заключил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дантес ответил, не грызет ли его совесть из-за того, что он не пошел на войну . Известный музыкант Владимир Дантес, отвечая на вопросы Маши Ефросининой, честно сказал, какие мысли возникли у него в голове за год полномасштабного российского вторжения и не думает ли он, что нужен больше на передовой.

Дантес утверждает, что часто он думал о том, почему не оказался с оружием в руках на фронте, но потом эти мысли пропали. Он убежден, что на своем месте делает много возможного для того, чтобы приблизить нашу победу, в частности часто дает благотворительные концерты и собирает деньги для воинов ВСУ.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uI24EBw44XU&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%94%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!