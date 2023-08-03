"Боюсь оставить своих родных": украинский певец рассказал, готов ли пойти воевать



















По словам известного украинского поп-певца Алексея Завгороднего (он же Позитив / Positiff) он уже готов ехать на линию фронта, чтобы сразиться с захватчиками из РФ. Об этом певец сообщил, отвечая на вопросы представителей проекта Славы Демина.

Певец Позитив (фото из открытых источников)

"Это наша миссия защищать наш дом, землю. Всем страшно. А кому не страшно? Я боюсь оставить своих родных. Я был в серой зоне", – рассказал Алексей.

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Как говорит исполнитель, его окружение претерпело сильные изменения после того, как началась полномасштабная война РФ на территорию Украины.

"Кто-то отсеялся, но в положительную сторону точно. С Даниэлем Салемом общаюсь. Что касается Потапа , я не чувствую никакой разницы между тем общением, когда он приезжал и сейчас. Мы на связи", – продолжил певец.

Позитив еще сообщил, что какое-то время уже не принимает участие, как участник попгурта MOЗGI.

"Я сейчас сольный исполнитель Позитив. Никакого отношения к этой группе не имею сейчас. Не знаю, что с ней", — заключил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дантес ответил, не грызет ли его совесть из-за того, что он не пошел на войну . Известный музыкант Владимир Дантес, отвечая на вопросы Маши Ефросининой, честно сказал, какие мысли возникли у него в голове за год полномасштабного российского вторжения и не думает ли он, что нужен больше на передовой.

Дантес утверждает, что часто он думал о том, почему не оказался с оружием в руках на фронте, но потом эти мысли пропали. Он убежден, что на своем месте делает много возможного для того, чтобы приблизить нашу победу, в частности часто дает благотворительные концерты и собирает деньги для воинов ВСУ.

