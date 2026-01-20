В семье голливудских звезд Эштона Катчера и Милы Кунис, вероятно, возникли серьезные затруднения. Причиной напряжения называют чрезмерную занятость актера бизнесом, из-за чего между супругами постепенно растет дистанция.

Эштон Катчер и Мила Кунис (фото из открытых источников)

По информации Radar Online, 47-летний Катчер в последние годы значительно отошел от классической актерской карьеры и сконцентрировался на инвестициях и работе в технологическом секторе. Он входит в совет директоров международной сети элитных клубов Soho House, который является частью крупного бизнес-консорциума с миллиардными оборотами. По оценкам, общее состояние актера может приближаться к 200 миллионам долларов.

Хотя Катчер и не покидает кинематограф окончательно – в частности, в 2026 году он появится в сериале FX The Beauty – источники утверждают, что его главные интересы сейчас лежат далеко за пределами Голливуда. Инсайдеры отмечают: актер настолько погрузился в бизнес-среду, что удалился не только от светской тусовки, но и от близкого круга друзей семьи.

В то же время Мила Кунис, по словам людей из окружения пары, все острее чувствует нехватку внимания. Актриса не планирует ставить карьеру на паузу или покидать Лос-Анджелес — у нее много профессиональных планов и новых проектов. Именно разные жизненные ритмы и приоритеты, как предполагают источники, стали главным фактором напряженности в браке.

Напомним, Эштон Катчер и Мила Кунис обручились в 2015 году. Их отношения начались с многолетней дружбы после совместной работы над сериалом That '70s Show . Супруги воспитывают двоих детей — 11-летнюю дочь Вайетт и 9-летнего сына Дмитрия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена предателя Украины рэпера Джигана , открыто поддерживающего террористическое вторжение РФ, поделилась с пропагандистскими медиа заявлениями о том, что музыкант рискует остаться ни с чем. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Оксана Самойлова рассказала, что за годы супружеской жизни не получала от мужа никаких подарков.

"Он мне ничего не дарил... Только я ему: машины, часы... Я же травмирована, к тому же я изначально такая, что за семью буду драться до последнего. Поэтому всем неполноценным мужикам посвящается мой спяк. Я с удовольствием уступлю это сильное место какому-то реально сильному мужчине", — заявила блоггер.