Дружина репера з Одеси оббере його до нитки після розлучення

Дружина зрадника України репера Джигана, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ, поділилася з пропагандистськими медіа заявами про те, що музикант ризикує залишитися ні з чим.

Джиган і Оксана Самойлова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Оксана Самойлова розповіла, що за роки подружнього життя не отримувала від чоловіка жодних подарунків.

"Він мені нічого не дарував... Тільки я йому: машини, годинники... Я ж травмована, до того ж я від самого початку така, що за сім'ю буду битися до останнього. Тому всім неповноцінним мужикам присвячується мій спіч. Я із задоволенням поступлюся цим сильним місцем якомусь реально сильному чоловікові", — заявила блогерка.

Коментуючи можливий поділ майна, Самойлова пояснила, що між подружжям укладено шлюбний договір. Відповідно до нього все, що було придбано до 2020 року, залишається у її власності, а майно, набуте після цього періоду, належить тому з подружжя, хто його купував. Вона також наголосила, що оскаржити цей договір уже неможливо, оскільки з моменту його підписання минуло понад три роки.

Окремо Самойлова висловилася про святкування Нового року. За її словами, це сімейне свято, і діти точно проведуть його разом із нею. Водночас вона не відкинула можливості, що Джиган також приїде до родини, аби не зустрічати Новий рік на самоті.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом. Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим.

