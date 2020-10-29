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Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой

Отношения пары продлились недолго

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В конце августа заголовки прессы "взорвались" новостью о том, что у голливудского красавчика Брэда Питта появилась новая девушка, младше его на 29 лет. Роман актера и немецкой модели Николь Потуральски разоблачили быстро, но вот продлился он недолго. Такую информацию предоставил издание Page Six.

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой

Брэд Питт и Николь Потуральски | Global Look Press/nico.potur/Instagram

Инсайдер сообщает, что звезда "Бойцовского клуба" расстался со своей молодой возлюбленной и причиной этого поступка могло стать расстояние. Как известно, Брэд Питт живет в Лос-Анджелесе и продолжает бороться за опеку над своими детьми с экс-женой Анджелиной Джоли, а модель со своим сыном живет в Германии. Предполагается, что роман знаменитостей не прошел испытание расстоянием.

Напомним, что впервые пару увидели вместе в аэропорту Парижу, откуда они на частном самолете голливудской звезды отправились на юг Франции, где у актера есть роскошное поместье. Там они отдыхали и наслаждались обществом друг друга. СМИ выяснили, что летом Николь даже познакомила Брэда Питта со своим сыном, а это говорит о том, что она серьезно относилась к их роману. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новая возлюбленная Брэда Питта состоит в браке с его хорошим знакомым-ресторатором, но у них с моделью свободные отношения, поэтому он никак не препятствовал ее роману с актером. 


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