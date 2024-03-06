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Брэд Питт судится с российским олигархом

Американский актер Брэд Питт выиграл суд у российского олигарха Юрия Шефлера по делу о французских виноградниках

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Брэд Питт борется в суде за возвращение контроля над французскими виноградниками Chateau Miraval (Шато Мираваль). Его оппонентом оказался российский олигарх Юрий Шефлер, владелец водочной компании "Столичная".

Брэд Питт судится с российским олигархом

Брэд Питт на виноградниках во Франции. Фото из открытых источников

В мае 2008 года Брэд Питт и Анджелина Джоли за 28,4 млн долларов стали владельцами имения Miraval во Франции. Впоследствии звездная пара здесь праздновала свою свадьбу. Помимо дома, на этой территории в 1300 гектаров растет виноградник Chateau Miraval, из которого производится популярное одноименное розовое вино.

Брэд Питт владел 60% доли элитного виноградника, а Анджелине Джоли принадлежали остальные 40%. В рамках брака Питт передал ей еще 10% акций, чтобы "символически скрепить их партнерство". Однако уже в 2016 году пара подала на развод и Анджелина Джоли решила продать свою долю виноградника. Которую в 2021 году приобрел российский олигарх Юрий Шефлер.

После нескольких судебных процессов, начавшихся с 2022 года, Брэд Питт указывает, что российский олигарх пытался его "запугать" и "угрожал" клеветой. Команда юристов Юрия Шефлера назвала Брэда Питта "актером, а не виноделом".

В суде Питт требует вернуть 10% своих акций, которые он передал Джоли. Голливудская звезда указывает, что это предложение действительно только, если Джоли не будет продавать свою долю, а Питт будет иметь первоочередное право ее выкупить. Таким образом, Брэд Питт пытается сохранить контрольный пакет над виноградником.

После продолжительного процесса суд в Люксембурге, где находится штаб-квартира холдинга Chateau Miraval, принял решение в пользу Брэда Питта.

"Это не окончательное решение, мы все еще ждем вердикта. У Брэда будет контроль над виноградником в течение следующего года или двух, в зависимости от того, сколько времени займет судебное разбирательство", — объясняют решение суда адвокаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын российского олигарха был задержан в стране, в которую бежали нацисты.

Также "Комментарии" писали о сыне Брэде Питте, который резко раскритиковал своего отца.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13035237/Brad-Pitt-Angelina-Jolie-French-vineyard-Chateau-Miraval-estate.html
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