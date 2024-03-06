Брэд Питт судится с российским олигархом

Брэд Питт борется в суде за возвращение контроля над французскими виноградниками Chateau Miraval (Шато Мираваль). Его оппонентом оказался российский олигарх Юрий Шефлер, владелец водочной компании "Столичная".



Брэд Питт на виноградниках во Франции. Фото из открытых источников

В мае 2008 года Брэд Питт и Анджелина Джоли за 28,4 млн долларов стали владельцами имения Miraval во Франции. Впоследствии звездная пара здесь праздновала свою свадьбу. Помимо дома, на этой территории в 1300 гектаров растет виноградник Chateau Miraval, из которого производится популярное одноименное розовое вино.

Брэд Питт владел 60% доли элитного виноградника, а Анджелине Джоли принадлежали остальные 40%. В рамках брака Питт передал ей еще 10% акций, чтобы "символически скрепить их партнерство". Однако уже в 2016 году пара подала на развод и Анджелина Джоли решила продать свою долю виноградника. Которую в 2021 году приобрел российский олигарх Юрий Шефлер.

После нескольких судебных процессов, начавшихся с 2022 года, Брэд Питт указывает, что российский олигарх пытался его "запугать" и "угрожал" клеветой. Команда юристов Юрия Шефлера назвала Брэда Питта "актером, а не виноделом".

В суде Питт требует вернуть 10% своих акций, которые он передал Джоли. Голливудская звезда указывает, что это предложение действительно только, если Джоли не будет продавать свою долю, а Питт будет иметь первоочередное право ее выкупить. Таким образом, Брэд Питт пытается сохранить контрольный пакет над виноградником.

После продолжительного процесса суд в Люксембурге, где находится штаб-квартира холдинга Chateau Miraval, принял решение в пользу Брэда Питта.

"Это не окончательное решение, мы все еще ждем вердикта. У Брэда будет контроль над виноградником в течение следующего года или двух, в зависимости от того, сколько времени займет судебное разбирательство", — объясняют решение суда адвокаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын российского олигарха был задержан в стране, в которую бежали нацисты.

Также "Комментарии" писали о сыне Брэде Питте, который резко раскритиковал своего отца.