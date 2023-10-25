Брежнева откровенно рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе

Украинка Вера Брежнева говорит, что после того, как она развелась со своим мужем Константином Меладзе, она очень изменилась. Певица утверждает, что ей было непросто отпускать прошлую жизнь, где звезда чувствовала себя счастливой, но сам развод круто ее изменил.

Вера Брежнева (фото из открытых источников)





"Как будто все разрушилось, разрушилась вся мою прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, Я понимаю, что становлюсь еще сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно идти в неизвестность, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала", — рассказала украинская звезда в интервью Viva .

Теперь Вера Брежнева утверждает, что к разводу она была очень требовательна к себе и не позволяла себе совершать ошибки. Но сегодня знаменитость изменилась – может, от ее поведения неудобно другим, но она чувствует себя такой, как есть.

"Сейчас хочу быть собой и позволяю себе все, ведь ошибки — это точки роста, и без них я бы не стала такой, какая сейчас. Ожидания приводят к разочарованию, и это стопорит, отвергает назад. Поэтому отвергаю ожидания и страх ошибок", — отметила Брежнева.

К слову, слухи о том, что Брежнева и Меладзе развелись, ходили больше года. И только недавно совсем недавно Вера Брежнева сказала, что это правда.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Валерий Меладзе рассказал, почему его брат расстался с Верой Брежневой . Российская знаменитость Валерий Меладзе объяснил, почему его брат Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Как он утверждает, разная политическая ориентация — это не об этих звездах.