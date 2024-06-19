Бринский миллионер застрелил популярную певицу на вилле в Турции на глазах трех общих детей

Бизнесмен из Британии убил свою любимую, а после этого, вероятно, застрелился сам.

Дэвид Томас Блит застрелил свою жену Викторию Веру Блит (фото из открытых источников)

53-летний Дэвид Томас Блит стрелял в известную певицу, телеведущую Викторию Веру Блит на их семейной вилле в Анкаре, в Турции, пока трое их маленьких детей были дома.

При этом Дэвид произвел выстрел, целившись в голову своей жены, далее направил тот же пистолет на себя, так же направив пулю в голову, информирует турецкая газета Hürriyet .

Говорят, они поссорились из-за сообщения, которое он прочитал на телефоне Виктории.

Сестра телеведущей Александра сообщила в Instagram: "С глубокой грустью и болью я должен сообщить, что моя любимая и прекрасная сестра, солнышко нашей жизни, которая принесла нам столько радости своим смехом, позитивным настроением, драйвом и энергии, оставила нас навсегда. Пожалуйста. я вас всех прошу, дайте нам время ради детей.

За их детьми – четырех, 10 и 14 лет – ухаживают родственники, приехавшие в Турцию. "Недавно мы похоронили нашего отца, а теперь и нашу сестру и зятя, и нам нужно время, чтобы прийти в себя, но больше всего нам нужно быть здесь ради детей", — завершила сестра покойной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка бразильских сериалов нашли мертвым, в сундуке под землей. До сих пор родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили. Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Сундук, в котором "похоронили" актера, принадлежит ему, как заметил адвокат Мачадо. Ранее она была размещена в доме знаменитости. Джефферсону Мачадо было 44 года. Он исчез 27 января, а 9 февраля его официально признали без вести пропавшим.