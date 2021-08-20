Бритни Спирс обвинили в нападении: в чем обвиняют певицу

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Лиля Воробьева
Популярная певица снова попала в очередной скандал. Одна из домработниц, что работала у певицы, обвинила ее в нападении Об этом скандальном инциденте пишет TMZ.
Певица снова попала в скандал (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что женщина довольно давно работает на певицу. Следовательно, она пошла в полицию и заявила, что артистка во время ссоры, которая произошла из-за собаки, вырвала из ее рук телефон.
Домработница рассказала, что она отвела к ветеринару одну из собак Бритни Спирс из-за проблем с самочувствием. После визита к врачу, они поссорились, именно тогда популярная певица вырвала из рук женщины телефон. Некоторые таблоиды даже сообщают, что звезда ударила женщину, которая у нее работала.
Стало известно, что инцидент произошел еще 16 августа. Полиция в Калифорнии начала расследовать дело.
BBC сообщает, что защитник певицы Мэттью Розенгарт сообщил, что все это дело сфабриковано. "Офис шерифа признал, что инцидент был классифицирован как" очень незначительный проступок ", и подтвердил, что" травм получено не было ", — отметил он.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Бритни Спирс заявила, что 13 лет была "рабыней" и хочет вернуть свою жизнь. Популярная американская поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд в Лос-Анджелесе с просьбой прекратить опекунство над ней, которое продолжается в течение 13 лет. Артистка выступила с эмоциональной речью, в которой, в частности, обвинила своего отца в том, что он жестко контролирует ее жизнь и руководит ее финансами. Она призналась, что все эти годы с ней обращались как с рабыней и даже не позволяли прекращать прием противозачаточных препаратов, чтобы певица не забеременела снова.
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