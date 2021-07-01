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Бритни Спирс снова проиграла в суде - СМИ

Таблоиды активно пишут, что звезда проиграла свою правду в суде

сегодня, 21:19
Автор:

Лиля Воробьева

В среду, 30 июня, судья отклонил просьбу певицы о лишении ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Про это активно пишут в западных СМИ, сообщает Hello.

Бритни Спирс снова проиграла в суде - СМИ

Бритни Спирс (фото: Reuters)

Через неделю после громкого выступления певицы в суде, где Бритни просила освободить ее из-под опеки своего отца, Калифорнийский суд вынес решение. Журналисты получили соответствующие документы, в которых говорится, что судья не удовлетворил просьбу Бритни Спирс.

Просьба певицы немедленно приостановить статус Джеймса Спирса как единого опекуна подопечной после назначения компании Bessemer Trust был отклонен, — цитирует текст из документов издание Variety.

Судья решил, что Бритни все еще не готова к самостоятельной жизни и не способна "эффективно распоряжаться своими финансовыми ресурсами". Впрочем, это решение было принято без учета последнего судебного слушания (судьей был отклонен еще ноябрьский иск звезды), а это значит, у певицы и ее адвокатов все еще есть возможность снова обращаться в суд.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Бритни Спирс заявила, что 13 лет была "рабыней ". Популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс обратилась в суд в Лос-Анджелесе с просьбой прекратить опекунство над ней, которое продолжается в течение 13 лет. Артистка выступила с эмоциональной речью, в которой, в частности, обвинила своего отца в том, что он жестко контролирует ее жизнь и руководит ее финансами. Она призналась, что все эти годы с ней обращались как с рабыней и даже не позволяли прекращать прием противозачаточных препаратов, чтобы певица не забеременела снова.


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Источник: https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/40938-britni-spirs-snova-proigrala-v-sude.html
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