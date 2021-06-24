Бритни Спирс заявила, что 13 лет была «рабыней» и хочет вернуть свою жизнь

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Корольова Аліна
Популярная американская поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд в Ло-Анджелесе с просьбой прекратить опекунство над ней, которое продолжается в течение 13 лет. Об этом сообщает Gardians.
Бритни Спирс со своим бойфрендом. Фото: getty images
Артистка выступила с эмоциональной речью, в которой, в частности, обвинила своего отца в том, что он жестко контролирует ее жизнь и руководит ее финансами. Она призналась, что все эти годы с ней обращались как с рабыней и даже не позволяли прекращать прием противозачаточных препаратов, чтобы певица не забеременела снова.
Певица рассказала, что постоянно подвергалась давлению и не могла жить так, как хочет.
Бритни Спирс призналась, что ее заставляли работать против воли. Также через опекунство ей было запрещено выходить замуж и рожать детей. Она рассказала, что хотела отменить прием противозачаточных препаратов, но ей не разрешили пойти к врачу. Также певице запрещали ездить в автомобиле с ее парнем и встречаться с некоторыми друзьями.
Адвокат Джеймса Спирса в коротком заявлении отметил, что отец любит свою дочь.
Известно, что на улицы вышли многие поклонники Бритни Спирс, которые стали на защиту любимой певицы. Также ее поддержали в соцсетях и другие артисты.
Напомним, издание "Комментарии" писало, что Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной ее дочки Лилибет. Однако телезвезда отказалась, ответив, что она и так по умолчанию считает себя крестной новорожденной девочки.
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