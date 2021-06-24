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Бритни Спирс заявила, что 13 лет была «рабыней» и хочет вернуть свою жизнь

Артистка хочет покончить с длительным опекунством над ней, которое, по ее словам, приносит больше вреда чем пользы

сегодня, 14:23
Автор:

Корольова Аліна

Популярная американская поп-певица Бритни Спирс обратилась в суд в Ло-Анджелесе с просьбой прекратить опекунство над ней, которое продолжается в течение 13 лет. Об этом сообщает Gardians.

Бритни Спирс заявила, что 13 лет была «рабыней» и хочет вернуть свою жизнь

Бритни Спирс со своим бойфрендом. Фото: getty images

Артистка выступила с эмоциональной речью, в которой, в частности, обвинила своего отца в том, что он жестко контролирует ее жизнь и руководит ее финансами. Она призналась, что все эти годы с ней обращались как с рабыней и даже не позволяли прекращать прием противозачаточных препаратов, чтобы певица не забеременела снова.

"Я только хочу вернуть мою жизнь. Прошло 13 лет, и теперь достаточно этого, — сказала Спирс. — Мне не нравится чувствовать, что я работаю на людей, которым плачу", — добавила она.

Певица рассказала, что постоянно подвергалась давлению и не могла жить так, как хочет.

"Это опекунство приносит мне больше вреда чем пользы", — отметила артистка. — Я заслуживаю иметь жизнь ... Я прекрасно знаю свою работу. Все, что я хочу, это управлять моими деньгами ... и поделиться моей историей со всем миром. Я хочу быть услышанной", — пояснила она.

Бритни Спирс призналась, что ее заставляли работать против воли. Также через опекунство ей было запрещено выходить замуж  и рожать детей. Она рассказала, что хотела отменить прием противозачаточных препаратов, но ей не разрешили пойти к врачу. Также певице запрещали ездить в автомобиле с ее парнем и встречаться с некоторыми друзьями.

Артистка пожаловалась, что отец любил тотально контролировать ее: "Он любил, что контроль делает больно его дочери на 100,000%".

Адвокат Джеймса Спирса в коротком заявлении отметил, что отец  любит свою дочь.

"Ему жаль, что дочь страдает и испытывает такую боль. Мистер Спирс любит свою дочь и очень скучает по ней", — сказал адвокат.

Известно, что на улицы вышли многие поклонники Бритни Спирс, которые стали на защиту любимой певицы. Также ее поддержали в соцсетях и другие артисты.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что Меган Маркл предложила Опре Уинфри стать крестной ее дочки Лилибет. Однако телезвезда отказалась, ответив, что она и так по умолчанию считает себя крестной новорожденной девочки.


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Источник: https://www.theguardian.com/music/2021/jun/22/britney-spears-conservatorship-testimony
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