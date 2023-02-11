Брыльска назвала россиян "проклятым народом": как в Кремле хотят отомстить звезде "Иронии судьбы"

Звезда польского кинематографа Барбара Брыльска поддерживает Лию Ахеджакову, которую начали "травить" в России за ее позицию, осуждающую полномасштабную войну. Героиня кинофильма "Ирония судьбы" называет жителей России "проклятым народом". Еще Брыльска советует Ахеджаковой бежать из России.

Барбара Брыльска (фото из открытых источников)

"Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно ехать. Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — цитируют польскую кинозвезду российские СМИ.

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В Москве комментарий Брыльской восприняли отрицательно. Чиновники от культуры уже знают какого "наказания" заслуживает Брыльска. Заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предлагает "стереть" роль актрисы, которую она исполняет в фильме "Ирония судьбы".

"Для актера самое страшное наказание – забвение. Когда-то любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и уважение, но мы также легко можем и стереть эту актрису с "Иронии судьбы". Ниже покажу, как может выглядеть фильм без актрисы благодаря нейросети. Заменила ее на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в "Иронии" и озвучивала от и до (сделала сама, у профессионалов это получится еще более правдоподобно)", — рассказывает в Telegram Занко.

Видео с дипфейком нравится не всем. В социальных сетях активно обсуждается идея россиянки. Некоторые даже шутят об этом нелепости — попытке "стереть" работу актрисы, которая сказала правду о РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Барбара Брыльская сломала хребет . Популярная исполнительница главной роли в фильме "Ирония судьбы", актриса из Польши Барбара Брыльска рассказала о проблемах со здоровьем.