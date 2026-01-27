Был большим талантом: скончался известный украинский поэт и публицист

Рубрики
На 89-м году жизни скончался украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский. Его не стало 21 января 2026 года.
Владимир Базилевский (фото из открытых источников)
О смерти художника сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь поэта.
Он также отметил, что по просьбе Базилевского подготовил предисловие к его последней книге. Издание ожидают в печати в ближайшее время в издательстве "Лира-К".
