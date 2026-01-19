Неправильно лікували: рідні вперше розповіли, чому померла легендарна українська тренерка

Легендарна українська художня гімнастка, Герой України та заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла після перенесеного захворювання на COVID-19.

Альбіна Дерюгіна (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Дмитру Гордону донька спортсменки — президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна — заявила, що лікування її матері було неправильним.

"Ми все життя прожили разом з мамою, і зараз мені її не вистачає", – сказала Ірина.

Вона зізналася, що смерть матері дається їй надзвичайно важко.

"Так. Це було жахливо. При тому, знаєте, коли в 90 років мама з хорошими аналізами, і пішов COVID-19. Я була за кордоном, і у мами піднялася температура. Я не хочу навіть говорити, але маму неправильними методами лікування довели", – сказала Ірина Іванівна.

Також вона додала, що навіть через два роки біль втрати не зменшується.

"Так. Це жах. Це жах! Ось мами два роки немає – важко. Ось така ось ситуація", – зізналася Дерюгіна.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що популярна українська гімнастка та тренер Ірина Дерюгіна розповіла про шокуючий епізод, що стався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За її словами, їй написала повідомлення російська гімнастка Аліна Кабаєва.

Як зізналася тренер, Кабаєва разом зі своєю наставницею — головною тренеркою збірної РФ з художньої гімнастики Іриною Вінер — надіслали їй привітання з днем народження матері.

"Найстрашніше було те, що 16 березня я отримала привітання мамі з днем народження від Кабаєвої і від цієї — Вінер. Люди взагалі без мізків", — сказала Дерюгіна.

Гордон уточнив, чи йдеться саме про період активної фази війни.

"Так. 16 березня", — підтвердила Ірина Дерюгіна.













