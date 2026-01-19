Неправильно лікували: рідні вперше розповіли, чому померла легендарна українська тренерка

Рубрики
Лиля Воробьева
Легендарна українська художня гімнастка, Герой України та заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла після перенесеного захворювання на COVID-19.
Альбіна Дерюгіна (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю Дмитру Гордону донька спортсменки — президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна — заявила, що лікування її матері було неправильним.
Вона зізналася, що смерть матері дається їй надзвичайно важко.
Також вона додала, що навіть через два роки біль втрати не зменшується.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що популярна українська гімнастка та тренер Ірина Дерюгіна розповіла про шокуючий епізод, що стався на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За її словами, їй написала повідомлення російська гімнастка Аліна Кабаєва.
Як зізналася тренер, Кабаєва разом зі своєю наставницею — головною тренеркою збірної РФ з художньої гімнастики Іриною Вінер — надіслали їй привітання з днем народження матері.
Гордон уточнив, чи йдеться саме про період активної фази війни.