Був великим талантом: помер відомий український поет і публіцист

На 89-му році життя помер український поет, публіцист, літературний критик і перекладач, лавреат Шевченківської премії Володимир Базилевський. Його не стало 21 січня 2026 року.

Володимир Базилевський (фото з відкритих джерел)

Про смерть митця повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський із посиланням на доньку поета.

"Світла пам’ять і Царство Небесне, шановний Володимире Олександровичу. Схиляю голову перед вашим великим талантом і серцем, небайдужим до правди й добра. Від імені НСПУ висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", — написав Сидоржевський.

Він також зазначив, що на прохання Базилевського підготував передмову до його останньої книги. Видання очікують у друці найближчим часом у видавництві "Ліра-К".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що легендарна українська художня гімнастка, Герой України та заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла після перенесеного захворювання на COVID-19.

В інтерв’ю Дмитру Гордону донька спортсменки — президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна — заявила, що лікування її матері було неправильним.

"Ми все життя прожили разом з мамою, і зараз мені її не вистачає", – сказала Ірина.

Вона зізналася, що смерть матері дається їй надзвичайно важко.

"Так. Це було жахливо. При тому, знаєте, коли в 90 років мама з хорошими аналізами, і пішов COVID-19. Я була за кордоном, і у мами піднялася температура. Я не хочу навіть говорити, але маму неправильними методами лікування довели", – сказала Ірина Іванівна.

Також вона додала, що навіть через два роки біль втрати не зменшується.

