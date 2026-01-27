Був великим талантом: помер відомий український поет і публіцист

Рубрики
На 89-му році життя помер український поет, публіцист, літературний критик і перекладач, лавреат Шевченківської премії Володимир Базилевський. Його не стало 21 січня 2026 року.
Володимир Базилевський (фото з відкритих джерел)
Про смерть митця повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський із посиланням на доньку поета.
Він також зазначив, що на прохання Базилевського підготував передмову до його останньої книги. Видання очікують у друці найближчим часом у видавництві "Ліра-К".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що легендарна українська художня гімнастка, Герой України та заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна померла після перенесеного захворювання на COVID-19.В інтерв’ю Дмитру Гордону донька спортсменки — президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна — заявила, що лікування її матері було неправильним.
Вона зізналася, що смерть матері дається їй надзвичайно важко.
Також вона додала, що навіть через два роки біль втрати не зменшується.