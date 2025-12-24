Был голосом эпохи: умер известный украинский ведущий

Рубрики
Лиля Воробьева
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил печальное известие. На своей Facebook-странице он проинформировал о смерти известного украинского телеведущего Петра Остапишина.
Умер Петр Остапишин (фото из открытых источников)
О потере также сообщил коллега покойного, телеведущий Олег Климович.
На момент смерти Петру Остапишину было 77 лет.
Телепрограмма "Концерт поздравлений" выходила в эфире львовского телевидения с 1977 года, а ее последний выпуск состоялся в 2017 году. За все годы существования проекта Петр Остапишин оставался его неизменным ведущим.
