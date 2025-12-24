Был голосом эпохи: умер известный украинский ведущий

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил печальное известие. На своей Facebook-странице он проинформировал о смерти известного украинского телеведущего Петра Остапишина.

Умер Петр Остапишин (фото из открытых источников)

"С грустью узнал о смерти легендарного львовского ведущего Петра Остапишина. Десятки лет воскресенье и "Концерт поздравлений" на Львовском телевидении были чем-то больше, чем просто традиция. Это действительно человек-эпох, лицо львовского телевидения. Ему удалось собирать у экранов невероятное количество людей со всех уголков области. Скучаем и выражаем искренние соболезнования всем миром", — написал Садовый.

О потере также сообщил коллега покойного, телеведущий Олег Климович.

"Сегодня с глубокой грустью прощаемся с коллегой — диктором Львовского телевидения, ведущим любимые программы: "Концерт поздравлений" и "Кофе по-львовски". Петр Остапишин останется в нашей памяти человеком высокой культуры, тонкого художественного вкуса, подлинной интеллигентности и порядочности. Он был голосом эпохи и лицом львовской телевизионной традиции, творимой с любовью и достоинством. Спасибо за годы служения телевидению, сцене и людям. Вечная и светлая память", — отметил Климович.

На момент смерти Петру Остапишину было 77 лет.

Телепрограмма "Концерт поздравлений" выходила в эфире львовского телевидения с 1977 года, а ее последний выпуск состоялся в 2017 году. За все годы существования проекта Петр Остапишин оставался его неизменным ведущим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В среду, 29 октября, на 65-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк. Ему было 64 года.

О смерти художника сообщили на официальной странице Ансамбля ВСУ в Facebook. В сообщении отмечается, что Дмитрий Жанович всегда творил от души, а коллектив выразил искренние соболезнования его семье.