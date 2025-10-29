Раптово помер видатний військовий диригент Ансамблю ЗСУ: що сталося

У середу, 29 жовтня, на 65-му році життя помер художній керівник і головний диригент Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Дмитро Антонюк. Йому було 64 роки.

Дмитро Антонюк (фото з відкритих джерел)

Про смерть митця повідомили на офіційній сторінці Ансамблю ЗСУ у Facebook. У повідомленні зазначається, що Дмитро Жанович завжди творив від душі, а колектив висловив щирі співчуття його родині.

"Сьогодні пішов із життя Дмитро Жанович Антонюк — видатний військовий диригент, Заслужений діяч мистецтв України, який 25 років був художнім керівником і головним диригентом Заслуженого академічного ансамблю пісні й танцю Збройних сил України. Він присвятив своє життя музиці, виховав не одне покоління музикантів і прославив українську військову музику на міжнародній арені", — йдеться у повідомленні.

Пам’ять про Дмитра Антонюка вшанувала головна режисерка фестивалю "Шлягер року" Анжела Норбоєва. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала світлину диригента та поділилася спогадами про їхню співпрацю.

"Дмитре Жановичу. Дімочко, як же так? Скільки всього хорошого, музичного ми з тобою разом зробили. Скільки артистів світу захоплювалися тобою як диригентом і твоїм колективом, яким ти жив, який з тобою став таким крутим. Світла і добра пам’ять тобі, мій дорогий друже", — написала вона.

Народний артист України Петро Мага також повідомив про смерть Дмитра Антонюка на своїй сторінці у Facebook, написавши коротко: "Жановичу, як?" — і додав фото диригента, зроблене під час одного з концертів.

У коментарях до цього допису український музикант Ігор Коцюбинський розповів, як саме сталася трагедія: "Помер за пультом диригента", — зазначив він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "Diezel" з гурту Green Grey раптово помер. Раптово у віці 55 років помер український рок-музикант, лідер та співзасновник гурту "Green Grey" Андрій Яценко. Про це повідомив співак Олександр Стьоганов.

Про причини смерті наразі не повідомляється. Відомо, що Андрій Яценко у складі батальйону ЗСУ захищав небо від обстрілів російських окупантів. Артисту 25 грудня виповнилося б 56 років. Андрій Яценко народився 1969 року в Києві. Рок-гурт Green Grey було засновано навесні 1993 року.