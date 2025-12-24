Був голосом епохи: помер відомий український ведучий

Рубрики
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив сумну звістку. На своїй Facebook-сторінці він поінформував про смерть відомого українського телеведучого Петра Остапишина.
Помер Петро Остапишин (фото з відкритих джерел)
Про втрату також повідомив колега покійного, телеведучий Олег Климович.
На час смерті Петрові Остапишину було 77 років.
Телепрограма "Концерт привітань" виходила в ефірі львівського телебачення з 1977 року, а її останній випуск відбувся у 2017-му. Упродовж усіх років існування проєкту Петро Остапишин залишався його незмінним ведучим.
