Був голосом епохи: помер відомий український ведучий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив сумну звістку. На своїй Facebook-сторінці він поінформував про смерть відомого українського телеведучого Петра Остапишина.

Помер Петро Остапишин (фото з відкритих джерел)

"Із сумом дізнався про смерть легендарного львівського ведучого Петра Остапишина. Десятки років неділя і "Концерт привітань" на Львівському телебаченні були чимось більшим, ніж просто традиція. Це справді людина-епоха, обличчя львівського телебачення. Йому вдалося збирати біля екранів неймовірну кількість людей з усіх куточків області. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття всією громадою", — написав Садовий.

Про втрату також повідомив колега покійного, телеведучий Олег Климович.

"Сьогодні з глибоким сумом прощаємося з колегою — диктором Львівського телебачення, ведучим улюблених програм: "Концерт привітань" та "Кава по-львівськи". Петро Остапишин залишиться в нашій пам'яті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності та порядності. Він був голосом епохи та обличчям львівської телевізійної традиції, яку творили з любов'ю та гідністю. Дякую за роки служіння телебаченню, сцені та людям. Вічна і світла пам'ять", — зазначив Климович.

На час смерті Петрові Остапишину було 77 років.

Телепрограма "Концерт привітань" виходила в ефірі львівського телебачення з 1977 року, а її останній випуск відбувся у 2017-му. Упродовж усіх років існування проєкту Петро Остапишин залишався його незмінним ведучим.

