Был легендарным музыкантом: скончался известный украинский дирижер

Народный артист Украины, известный дирижер Владимир Спивак ушел из жизни.

Владимир Спивак (фото из открытых источников)

О смерти художника сообщили на официальных страницах Ужгородского городского совета в социальных сетях. Отмечается, что Владимир Спивак умер 8 февраля, однако информацию о причине смерти не обнародовали.

"С глубокой грустью восприняли известие об уходе в вечность Владимира Спивака — народного артиста Украины, выдающегося дирижера, человека, чье творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Вечная память…", – говорится в сообщении.

Владимир Спивак был известным украинским дирижером. В период с 1982 по 2005 он возглавлял оркестр и работал военным дирижером в Вооруженных силах Украины. В 2005 году он стал инициатором создания духового оркестра при Закарпатской областной филармонии, где занимал должность художественного руководителя и дирижера. Также Певец занимался педагогической деятельностью и преподавал в Ужгородском институте культуры и искусств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 89-м году жизни скончался украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский.

"Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Владимир Александрович. Склоняю голову перед вашим большим талантом и сердцем, неравнодушным к правде и добру. От имени НСПУ выражаю искренние соболезнования родным и близким", — написал Сидоржевский.

Его не стало 21 января 2026 года. О смерти художника сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь поэта.

Он также отметил, что по просьбе Базилевского подготовил предисловие к его последней книге. Издание ожидают в печати в ближайшее время в издательстве "Лира-К".



