Был легендарным музыкантом: скончался известный украинский дирижер

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Народный артист Украины, известный дирижер Владимир Спивак ушел из жизни.
Владимир Спивак (фото из открытых источников)
О смерти художника сообщили на официальных страницах Ужгородского городского совета в социальных сетях. Отмечается, что Владимир Спивак умер 8 февраля, однако информацию о причине смерти не обнародовали.
Владимир Спивак был известным украинским дирижером. В период с 1982 по 2005 он возглавлял оркестр и работал военным дирижером в Вооруженных силах Украины. В 2005 году он стал инициатором создания духового оркестра при Закарпатской областной филармонии, где занимал должность художественного руководителя и дирижера. Также Певец занимался педагогической деятельностью и преподавал в Ужгородском институте культуры и искусств.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 89-м году жизни скончался украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский.
Его не стало 21 января 2026 года. О смерти художника сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь поэта.
Он также отметил, что по просьбе Базилевского подготовил предисловие к его последней книге. Издание ожидают в печати в ближайшее время в издательстве "Лира-К".