Був легендарним музикантом: помер відомий український диригент

Народний артист України, відомий диригент Володимир Співак пішов з життя.

Володимир Співак (фото з відкритих джерел)

Про смерть митця повідомили на офіційних сторінках Ужгородської міської ради у соціальних мережах. Зазначається, що Володимир Співак помер 8 лютого, однак інформацію про причину смерті наразі не оприлюднили.

"З глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака — народного артиста України, видатного диригента, людину, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Володимира Григоровича. Вічна пам'ять…", — йдеться у повідомленні.

Володимир Співак був знаним українським диригентом. У період з 1982 по 2005 рік він очолював оркестр і працював військовим диригентом у Збройних силах України. У 2005 році саме він став ініціатором створення духового оркестру при Закарпатській обласній філармонії, де обіймав посаду художнього керівника та диригента. Також Співак займався педагогічною діяльністю та викладав в Ужгородському інституті культури і мистецтв.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на 89-му році життя помер український поет, публіцист, літературний критик і перекладач, лавреат Шевченківської премії Володимир Базилевський.

"Світла пам’ять і Царство Небесне, шановний Володимире Олександровичу. Схиляю голову перед вашим великим талантом і серцем, небайдужим до правди й добра. Від імені НСПУ висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", — написав Сидоржевський.

Його не стало 21 січня 2026 року. Про смерть митця повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський із посиланням на доньку поета.

Він також зазначив, що на прохання Базилевського підготував передмову до його останньої книги. Видання очікують у друці найближчим часом у видавництві "Ліра-К".



