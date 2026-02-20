Был звездой "Эйфории" и "Анатомии Грей": скончался известный голливудский актер Эрик Дейн

Популярный американский актер и музыкант Эрик Дэйн скончался в возрасте 53 лет.

Эрик Дейн (фото из открытых источников)

Как сообщает PEOPLE, широкую популярность Дэйн приобрел благодаря роли доктора Марка Слоана, известного также как МакСтими, в сериале Анатомия Грей . Актер ушел из жизни через 10 месяцев после того, как открыто рассказал о своем диагнозе — боковом амиотрофическом склерозе (БАС), который еще называют болезнью Лу Герига.

Дейн скончался в четверг, 19 февраля, что подтвердила его семья. "С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Эрик Дэйн умер в четверг днем после мужественной борьбы с БАС", — говорится в заявлении близких. "Он провел свои последние дни в окружении дорогих друзей, своей преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были центром его мира".

"На протяжении всей своей борьбы с БАС Эрик стал ярым сторонником повышения осведомленности и исследований, полным решимости изменить жизнь других людей, которые столкнулись с той же проблемой. Его будет очень не хватать, и мы всегда будем с любовью помнить его. Семья просит о соблюдении конфиденциальности в это непростое время", — добавили родственники актера.

Эрик Дэйн родился в Сан-Франциско в 1972 году. Его отец погиб от огнестрельного ранения, когда будущему актеру было всего семь лет. Позже он признавался, что до конца не осознавал, насколько болезненна была эта потеря, пока сам не стал отцом.

В актерскую профессию Дэйн попал случайно. "В старшей школе я играл в водное поло, мой сезон был коротким, и меня в итоге уговорили сыграть Джо Келлера в фильме "Все мои сыновья". Совершенно серьезно. И я влюбился в это. Я подумал: это самое прекрасное чувство на свете!" – сказал он изданию Gulf Times.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский актер Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни в 48 лет. В последние годы актер, известный по сериалу "Залив Доусона", боролся с онкологическим заболеванием.

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик впервые открыто рассказал о своем диагнозе. Он сообщил, что уже некоторое время противостоит колоректальному раку — раку толстой кишки. В марте 2025-го Джеймс делился, что его состояние улучшилось и он будто близится к завершению сложной борьбы с недугом. Однако болезнь, к сожалению, оказалась сильнее.

