Помер відомий актор та зірка "Затоки Доусона": що сталося

Американський актор Джеймс Ван Дер Бік пішов із життя у 48 років. В останні роки актор, відомий за серіалом "Затока Доусона", боровся з онкологічним захворюванням.

Джеймс Ван Дер Бік (фото із відкритих джерел)

У листопаді 2024 року Ван Дер Бік уперше відкрито розповів про свій діагноз. Він повідомив, що вже певний час протистоїть колоректальному раку — раку товстої кишки. У березні 2025-го Джеймс ділився, що його стан покращився і він ніби наближається до завершення складної боротьби з недугою. Проте хвороба, на жаль, виявилася сильнішою.

Про смерть Джеймса Ван Дер Біка на його сторінці в Instagram повідомила дружина Кімберлі Брук.

"Наш любий Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого, що можна розповісти про його бажання, любов до людства і сакральність часу. Ці дні ще настануть. А поки ми просимо поважати наше право на усамітнення, поки ми сумуємо за нашим люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом", — написала вона.

Після себе актор залишив дружину та шістьох дітей. Наймолодшій дитині лише нещодавно виповнилося чотири роки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 7 лютого у віці 47 років помер вокаліст, автор пісень і співзасновник американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд. Про смерть музиканта колектив повідомив у своїх офіційних соцмережах, зазначивши, що Арнольд пішов із життя після тривалої боротьби з раком.

У травні 2025 року Бред Арнольд публічно розповів про свій діагноз світлоклітинну карциному нирки четвертої стадії, яка дала метастази в легені. Тоді Арнольд зізнався, що не боїться хвороби, хоча й болісно сприйняв необхідність скасування концертного туру. Він також звернувся до шанувальників із проханням молитися за нього.



