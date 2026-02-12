Помер відомий актор та зірка "Затоки Доусона": що сталося

Рубрики
Лиля Воробьева
Американський актор Джеймс Ван Дер Бік пішов із життя у 48 років. В останні роки актор, відомий за серіалом "Затока Доусона", боровся з онкологічним захворюванням.
Джеймс Ван Дер Бік (фото із відкритих джерел)
У листопаді 2024 року Ван Дер Бік уперше відкрито розповів про свій діагноз. Він повідомив, що вже певний час протистоїть колоректальному раку — раку товстої кишки. У березні 2025-го Джеймс ділився, що його стан покращився і він ніби наближається до завершення складної боротьби з недугою. Проте хвороба, на жаль, виявилася сильнішою.
Про смерть Джеймса Ван Дер Біка на його сторінці в Instagram повідомила дружина Кімберлі Брук.
Після себе актор залишив дружину та шістьох дітей. Наймолодшій дитині лише нещодавно виповнилося чотири роки.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 7 лютого у віці 47 років помер вокаліст, автор пісень і співзасновник американського рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд. Про смерть музиканта колектив повідомив у своїх офіційних соцмережах, зазначивши, що Арнольд пішов із життя після тривалої боротьби з раком.У травні 2025 року Бред Арнольд публічно розповів про свій діагноз світлоклітинну карциному нирки четвертої стадії, яка дала метастази в легені. Тоді Арнольд зізнався, що не боїться хвороби, хоча й болісно сприйняв необхідність скасування концертного туру. Він також звернувся до шанувальників із проханням молитися за нього.