Був зіркою "Ейфорії" та "Анатомії Грей": помер відомий голлівудський актор Ерік Дейн

Популярний американський актор і музикант Ерік Дейн помер у віці 53 років.

Ерік Дейн (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє PEOPLE, широку популярність Дейн здобув завдяки ролі доктора Марка Слоана, відомого також як МакСтімі, у серіалі Анатомія Грей. Актор пішов із життя через 10 місяців після того, як відкрито розповів про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), який ще називають хворобою Лу Геріга.

Дейн помер у четвер, 19 лютого, що підтвердила його родина. "З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС", — йдеться в заяві близьких. "Він провів свої останні дні в оточенні дорогих друзів, своєї відданої дружини і двох прекрасних дочок, Біллі і Джорджії, які були центром його світу".

"Протягом усієї своєї боротьби з БАС Ерік став палким прихильником підвищення обізнаності та досліджень, сповненим рішучості змінити життя інших людей, які зіткнулися з тією ж проблемою. Його буде дуже не вистачати, і ми завжди будемо з любов'ю пам'ятати його. Ерік обожнював своїх шанувальників і назавжди вдячний за прояв любові та підтримки, яку він отримав. Родина просить про дотримання конфіденційності в цей непростий час", — додали родичі актора.

Ерік Дейн народився у Сан-Франциско у 1972 році. Його батько загинув від вогнепального поранення, коли майбутньому акторові було лише сім років. Пізніше він зізнавався, що до кінця не усвідомлював, наскільки болісною була ця втрата, поки сам не став батьком.

В акторську професію Дейн потрапив випадково. "У старшій школі я грав у водне поло, мій сезон був коротким, і мене в результаті вмовили зіграти Джо Келлера у фільмі "Всі мої сини". Абсолютно серйозно. І я закохався в це. Я подумав: це найпрекрасніше почуття на світі!" — сказав він виданню Gulf Times.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що американський актор Джеймс Ван Дер Бік пішов із життя у 48 років. В останні роки актор, відомий за серіалом "Затока Доусона", боровся з онкологічним захворюванням.

У листопаді 2024 року Ван Дер Бік уперше відкрито розповів про свій діагноз. Він повідомив, що вже певний час протистоїть колоректальному раку — раку товстої кишки. У березні 2025-го Джеймс ділився, що його стан покращився і він ніби наближається до завершення складної боротьби з недугою. Проте хвороба, на жаль, виявилася сильнішою.

